Snoop Dogg fait équipe avec Beyond Meat Food Trucks pour célébrer la saison de football à LA ⋆ .

*Snoop Dogg s’est associé à Beyond Meat, qui trouve le rappeur en train de servir ses hamburgers au bœuf «saignant» via des camions de restauration dans certaines villes.

La société californienne est devenue la première marque de viande végétalienne à être rendue publique au début du mois, et Snoop aide la marque à célébrer son succès boursier.

De plus, pour célébrer le coup d’envoi de la saison de football à Los Angeles, Snoop Dogg et Chargers Safety Derwin James se sont associés à Beyond Meat pour offrir des repas à base de plantes gratuits à la communauté de LA dans des food trucks entièrement truqués !

Par communiqué de presse, pendant 6 semaines à partir du vendredi 24 septembre, le camion Snoop surprendra et ravira les consommateurs avec un dîner gratuit lors d’un match de football HS/semaine dans la grande région de Los Angeles. Pendant 6 semaines à partir du samedi 9/25, un camion Snoop visitera les matchs de la SYFL (Snoop Youth Football League) pour distribuer de la nourriture gratuite à la communauté

Snoop et Derwin ont tous deux conçu l’apparence de leurs camions et ont travaillé avec Chef’s pour concevoir le goût/la fabrication de leurs produits. Au menu il y aura :

DJ au-delà du burger : Un clin d’œil au style de jeu de Derwin qui fait de gros succès avec un double smash burger

Au-delà de Dogg de Snoop : Un incontournable pour tout hayon – le chili est inspiré par les fans qui cuisinent sur le parking avant un match de football

Snoop Dogg fait la promotion du burger sur le compte Instagram de la marque.