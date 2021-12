Snoop Dogg fait une apparition surprise et les fans ne peuvent pas s’en remettre

La recréation en direct devant un public de studio de la sitcom emblématique Diff’rent Strokes, diffusée le mardi 7 décembre, suscite beaucoup d’attention. L’épisode a débuté avec une apparition spéciale de Todd Bridges. Bridges a joué Willis pendant la sitcom de huit saisons. Il est malheureusement le seul acteur original survivant de la série. Au cours de son acte, Bridges a partagé de bons souvenirs de la première fois où il a franchi les portes de l’appartement de Drummond Park Avenue lors de la première de la série en 1978. Il a également parlé de l’impact de la série sur sa vie. Et tandis que les fans étaient heureux de voir Bridges, ce sont les invités inattendus qui ont reçu le plus de réactions.

Shawn Stockman et Wanya Morris du supergroupe R&B Boyz II Men ont interprété la chanson thème emblématique de l’émission. La chanson a été écrite et interprétée à l’origine par la star de Growing Pains Alan Thicke et sa femme Gloria Loring.

Le plus grand choc a été l’icône du hip hop Snoop Dogg avec Vernon, l’ami de Willis. Ils ont recréé la saison 1, épisode 17, « Willis’ Privacy ». L’épisode explore le désir d’intimité de Willis et un combat entre lui et Arnold (Kevin Hart).

Il est sûr de dire d’après les réactions des téléspectateurs que l’apparence du rappeur de Long Beach était la plus surprenante. Mais, il n’a pas manqué de divertir.

L’art imitant la vie

?? « Hey Willis, comment se fait-il que Vernon sente toujours l’herbe ? » @KevinHart4real 🎤 👇 pour mettre fin au Diff’rent Strokes Live.@SnoopDogg #DamonWayans – WillieGRamirez (@WillieGRamirez) 8 décembre 2021

Que serait un projet avec Snoop en vedette sans la mention de l’herbe ? Le rappeur est un défenseur de la légalisation de la marijuana et l’a été tout au long de sa carrière.

précédentsuivant

Beaucoup de rires

Snoop Dogg sur Diff’rent Strokes 🤣 – djarinsane (@ms_christinak) 8 décembre 2021

La performance de Snoop s’est bien comportée auprès des téléspectateurs. Beaucoup ont estimé qu’il avait un bon timing comique.

précédentsuivant

Je ne peux pas en avoir assez

Snoop Dogg sur Diff’rent Strokes I LOVE IT – GÅrŸ (@hazardoflove) 8 décembre 2021

Ce spectateur n’avait pas trop de mots. Ils ont tout simplement adoré la performance de Snoop.

précédentsuivant

En attendant le mot

@jimmykimmel SUPER TRAVAIL hier soir sur #LiveInFrontOfAStudioAudience !!!! Les deux émissions ont rappelé des souvenirs. Je me suis souvenu de cet épisode de Diff’rent Strokes et j’attendais aussi que @SnoopDogg largue une S-Bomb. Mais tout le monde s’en est très bien sorti sur l’alimentation Est. BON TRAVAIL A TOUS !!! – Jason T Powell (@SundayGoth) 8 décembre 2021

Un utilisateur de Twitter s’est assis en attendant que Snoop laisse tomber une obscénité. Il a été impressionné par la performance de Snoop.

précédentsuivant

Je ne m’y attendais pas

Oh merde! @SnoopDogg vient d’apparaître sur Diff’rent Strokes ! – Rien de tes affaires, psycho (@FrickeStyle) 8 décembre 2021

Un utilisateur de Twitter n’a pas pu s’empêcher de maudire l’apparence. Snoop a définitivement mis un sourire sur leur visage.

précédentsuivant

Une surprise amusante

ESPIONNER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Au live « Diff’rent Strokes » ce soir ! OUAIS SNOOP ! @Snoop Dogg – Dr Rachel Clarke (@rachelnclarke) 8 décembre 2021

Les téléspectateurs n’avaient pas beaucoup de mots lorsque Snoop est apparu à l’écran. Mais ils n’étaient pas non plus fâchés qu’il fasse partie de la production.

précédent