Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 et Mount Westmore de Too $hort partagent la vidéo de la nouvelle chanson « Big Subwoofer »: regardez

Mount Westmore est un nouveau supergroupe de rappeurs de la côte ouest : Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 et Too $hort. Aujourd’hui, ils ont partagé un nouveau single intitulé « Big Subwoofer » et sa vidéo. Le visuel de science-fiction a été réalisé par Jesse Wellens et Sam Macaroni. Il montre les quatre rappeurs copilotant un vaisseau spatial, faisant la fête avec des extraterrestres strip-teaseurs sur la planète Snoopiter et traînant avec un astronaute shiba inu. Regardez-le ci-dessous.

La nouvelle chanson apparaît sur The Algorithm, un prochain projet Def Jam lancé par Snoop qui devrait présenter des artistes du «passé, du présent et du futur» du label. « Il y a tellement de talent sur ce disque », a déclaré Snoop dans un communiqué, « tellement de styles de musique, ça brise l’algorithme. En ce moment, l’algorithme nous dit que vous devez rapper de cette façon, vous devez sonner de cette façon, mais ils ne vous disent pas comment c’est censé être ressenti. Mon algorithme va vous donner un sentiment, pas un son.

Snoop Dogg devrait se produire au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022 aux côtés de Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem et Mary J. Blige.

Lisez l’interview « 5-10-15-20 » de Pitchfork avec E-40 et l’examen du dimanche de Pitchfork sur le certificat de décès d’Ice Cube.