Snoop Dogg lâche une bombe sur la communauté NFT – Il est Cozomo Medici

Crédit photo : The Come Up Show / CC by 2.0

Snoop Dogg a largué une énorme bombe sur la communauté NFT. Il est derrière l’un des comptes de discussion NFT les plus importants sur Twitter.

Le compte @CozomoMedici est un chiffre assez récent qui a pris de l’importance dans la communauté NFT. Le compte Twitter porte le nom d’un banquier italien de l’ère de la Renaissance – une référence effrontée à la façon dont les NFT vont révolutionner de multiples industries. Le compte a accumulé pas mal d’adeptes, notamment parce qu’il a dépensé des millions de dollars pour acquérir des NFT.

Le propriétaire du compte parle de se dévoiler depuis quelques jours maintenant. Hier, un tweet a révélé que le propriétaire du compte prévoyait de “se soigner”.

«Bientôt, comme promis, je vais doxer à partir de mon compte personnel. Comme ma notoriété est considérable, le tweet sera sans doute découvert. Ceux qui sont curieux de connaître mon identité le sauront bientôt”, a tweeté hier le compte @CozomoMedici. Cinq minutes plus tard, le compte officiel de Snoop Dogg s’est allumé. “Je suis @CozomoMedici”, lit-on dans le simple tweet.

Le compte CozomoMedici OpenSea possède environ 100 NFT. Certains de ces objets de collection cryptographiques ont été achetés pour des millions de dollars d’Ethereum. Peu de temps après la confession, le compte Medici a acheté deux NFT sur le thème de l’herbe à un artiste appelé NyanDogg. Snoop utilise désormais l’image de la NFT comme avatar Twitter.

La révélation a bouleversé la communauté NFT car personne ne s’attendait à ce que le compte révèle sa véritable identité. Une autre preuve qui montre que cela est réel est que le compte Médicis signe toujours avec un emoji de vin. Le vin 19 Crimes de Snoop Dogg prouve qu’il est un amateur de vin, il semble donc de plus en plus plausible.

Snoop Dogg a annoncé sa première collection NFT sur Crypto.com. Intitulée “A Journey with the Dogg”, la collection comprenait des souvenirs des premières années du rappeur.

La goutte NFT était disponible pendant 24 heures le 2 avril. Seules huit pièces étaient disponibles en quantités limitées. La sortie comprenait également un morceau original de Snoop appelé “NFT”.

Son partenariat avec Crypto.com pour publier sa propre collection de NFT l’a-t-il poussé à en savoir plus ? Cela semble probable puisque le compte Cozomo se concentre fortement sur la spéculation NFT. Si vous voulez clarifier la raison pour laquelle vous avez créé le compte Cozomo, Digital Music News est à votre écoute, Snoop.