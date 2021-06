Snoop Dogg nommé conseiller stratégique principal chez Def Jam

Snoop Dogg a rejoint Def Jam en tant que conseiller stratégique principal. Le rappeur, acteur et entrepreneur a été nommé consultant exécutif créatif et stratégique, un nouveau rôle qui lui permettra de travailler de manière stratégique au sein de l’équipe de direction et de la liste des artistes du label. Basé à Los Angeles, il rendra compte au président-directeur général d’Universal Music Group, Lucian Grainge, et au président-directeur général par intérim de Def Jam, Jeffrey Harleston.

Dans un communiqué, Grainge a déclaré: “Nous sommes ravis que le seul et unique Snoop Dogg apporte sa profonde expérience de l’industrie, ses relations solides, sa créativité sans limites et son énergie contagieuse à Def Jam.”

Harleston a ajouté : « J’ai eu le plaisir de connaître et de travailler avec Snoop Dogg depuis plus de vingt ans. Non seulement Snoop comprend ce qu’il faut pour être un artiste à succès, il est l’une des personnes les plus créatives, stratégiques et entrepreneuriales que je connaisse. Snoop a une véritable passion pour le label et la culture, et nous sommes tous ravis que Snoop rejoigne la famille Def Jam. »

Dans la vidéo d’annonce, Snoop a discuté du rôle. « Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi, si tard dans ma carrière, je voudrais travailler pour Def Jam Records. Eh bien, laisse-moi te dire, en tant que jeune rappeur, Def Jam était le Saint Graal du hip-hop. ”

Il a ajouté: “Donc, quand j’ai eu l’occasion, mon objectif principal sur Def Jam était d’aider les artistes et de leur donner de l’amour, de la sagesse, des conseils et de la compréhension, de leur enseigner quelques astuces que j’ai apprises dans le jeu – pour diversifier leurs portfolios superstars.

L’esprit d’entreprise de Snoop est l’une des nombreuses choses sur lesquelles il envisage de former les jeunes artistes du label. Il a non seulement produit l’émission Netflix Coach Snoop, GGN: Double G News et le jeu télévisé TNT Joker’s Wild, il a également remporté une nomination aux Emmy Awards en tant que producteur exécutif pour l’émission à succès VH1, Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party. Il a également fait de nombreux investissements et avenants dans les secteurs du style de vie, de l’alimentation/des boissons et du cannabis, et a fondé la Snoop Youth Football League en 2005.

