Snoop Dogg organise le compte à rebours en jeu pour les champions de la WWE

– La WWE a annoncé une collaboration avec le rappeur Snoop Dogg pour le jeu mobile WWE Champions. Le rappeur organisera un compte à rebours dans le jeu pour coïncider avec le WWE SummerSlam 2021. Vous pouvez consulter l’annonce complète ici :

Snoop Dogg revient au #1 WWE Mobile Game Champions de la WWE pour organiser le compte à rebours dans le jeu jusqu’à SummerSlam

L’icône du hip hop revient pour « Summer Jam », le plus grand événement des champions de la WWE de l’été

LOS ANGELES – 27 juillet 2021 – Aujourd’hui WWE Champions 2021, le jeu mobile de la WWE le plus téléchargé par Scopely, lance un compte à rebours de plusieurs semaines jusqu’à SummerSlam avec un événement en jeu organisé par le Temple de la renommée de la WWE Snoop Dogg. L’événement en jeu présente un tout nouveau Snoop Dogg des années 1990 rejoignant la liste des champions de la WWE de plus de 300 superstars et légendes de la WWE dans le jeu.

Le retour de Snoop Dogg aux champions de la WWE renforce encore son statut de superfan de la WWE, ayant également fait plusieurs apparitions lors d’événements de la WWE, notamment WrestleMania® et Raw.

“Venez avec moi et la WWE alors que nous nous dirigeons vers SummerSlam”, a déclaré Snoop Dogg. « Quel Snoop allez-vous mettre sur le ring ? Que vous choisissiez le jeune OG ou le moi actuel, ce sera un bon moment pour les fans de la WWE et du Doggfather.

Dans le cadre de l’événement, les joueurs auront la possibilité d’ajouter le Snoop Dogg spécial des années 1990 à leur liste avec une nouvelle version de son cousin et superstar de la WWE Sasha Banks. Les joueurs peuvent également participer à des événements spéciaux SummerSlam mis en évidence par une arène spéciale sur le thème des fêtes de quartier, avec des palmiers, des voitures cool et plus encore. Un tout nouveau Tour de Stipulation du Mode Endurance arrivera également dans le jeu où les joueurs se frayeront un chemin à travers des matchs féroces de Superstar sur la voie pour affronter Snoop des années 90 dans sa forme ultime avec des statistiques maximales. Pour vaincre le Doggfather, les joueurs devront survivre et endurer plusieurs tentatives pour l’épuiser.

Au-delà du jeu, WWE Champions organise également un tirage au sort spécial pour les joueurs avec la chance de gagner des vinyles autographiés de Snoop Dogg et des t-shirts officiels de Snoop Dogg vus sur son personnage dans le jeu.

WWE Champions 2021 mélange des puzzles de match-3 avec un gameplay RPG d’action, offrant aux fans un moyen dynamique de découvrir la compétition et le plaisir de la WWE sur mobile. Depuis son lancement en janvier 2017, plus de 50 ? des millions de fans ont terminé plus d’un milliard de matchs, écrasé des centaines de milliards de pierres précieuses et connu le plaisir et la compétition de ? WWE Champions 2021. Les joueurs passent en moyenne 85 minutes par jour à jouer avec des fans de la WWE du monde entier, se battant pour la réputation, le pouvoir et le droit de se vanter dans les combats en 1 contre 1, par équipe et en match mixte Dream Team. L’action change quotidiennement, avec des combats hebdomadaires qui recréent des matchs Raw®, SmackDown et NXT, des événements mensuels Pay-Per-View et la possibilité de recruter plus de 300 Superstars et Legends.

Champions de la WWE ? 2021, de la société de jeux mobiles ?Scopely,? est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad, et Google Play pour les appareils Android. Vous pouvez également jouer sur ordinateur et rejoindre notre communauté sur WWEchampions.com

Suivez WWE Champions 2021 sur les réseaux sociaux @WWEChampionsGame?ou @WWEChampions? pour plus!

SummerSlam aura lieu le samedi 21 août à l’Allegiant Stadium de Las Vegas en streaming en direct exclusivement sur Peacock aux États-Unis et sur le réseau WWE partout ailleurs.