Snoop Dogg partage le clip de « Make Some Money »

Snoop Dogg a partagé le clip « Make Some Money » avec Fabolous et Dave East de son dernier album Snoop Dogg présente : l’algorithme sorti le 19 novembre via Def Jam Recordings.

La vidéo présente les trois rappeurs explorant un paysage artistique. Il présente des peintures d’art créées par des artistes noirs notables tels que Brianne Rose Brooks, Azikiwe Mohammad, Mark Thomas Gibson, William Villalongo et Devin Troy Strother.

« J’avais l’habitude de prendre l’argent, maintenant je gagne de l’argent/ J’ai vu ma meuf avec un truc et je lui ai dit de gagner de l’argent, s’il pousse sur les arbres, j’essaie de gagner de l’argent/ Montez le feu pour le gâteau, je ‘ J’essaye de faire cuire l’argent / De retour, je reçois de l’argent pour les Lakers, plus de pieds carrés, je reçois de l’argent pour un acre », rappe Fabolous.

Snoop Dogg, Fabulous et Dave East offrent une bande-son aux œuvres d’art puissantes de créateurs noirs qui couvrent le champ de la poésie, des œuvres d’art physiques, etc.

Ailleurs sur l’album collaboratif empilé Snoop Dogg Presents: The Algorithm, le rappeur vétéran fait équipe avec Usher, Jadakiss, Benny the Butcher, Prohoezak, Mary J. Blige, DJ Cassidy, Larry June, Blxst, October London, et plus encore.

« Il y a tellement de talent sur ce disque, tellement de styles de musique – ça brise l’algorithme », a déclaré Snoop Dogg à propos du disque. « En ce moment, l’algorithme nous dit que vous devez rapper de cette façon, vous devez sonner de cette façon, mais ils ne vous disent pas ce que vous êtes censé ressentir. Mon algorithme va vous donner un sentiment, pas un son.

À propos de l’album, Rolling Stone a écrit : « Peut-être que « New Oldie » définit la stratégie de Snoop : construire un pont entre la génération Z et les vieilles têtes, faisant de plus en plus sentir leur présence à travers le prochain Universal Hip-Hop Museum, les flux Verzuz et LL Cool JL’empire Rock the Bells naissant.

Il invite des prospects comme le rappeur mélodique Blxst (qui a signé avec Def Jam après avoir marqué un tube dans « Chosen » en 2020); ainsi que les chanteurs Malaya et Nefertiti Avani. L’auteur-compositeur vétéran Jane Handcock obtient trois morceaux, plus que quiconque, à l’exception de Snoop. Son morceau « I Like My Weed » a un joli flow blues qui rappelle BJ the Chicago Kid.

Diffusez ou achetez Snoop Dogg Presents: The Algorithm