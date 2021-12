Snoop Dogg prononce mal le nom de Ben Affleck lors de l’annonce des nominés aux Golden Globe 2022 : « Désolé, Ben »

Snoop Dogg est monté sur scène pour aider à annoncer les nominés aux Golden Globe 2022 lundi et, pendant l’événement, il a accidentellement mal prononcé le nom de Ben Affleck. Snoop lisait la liste des nominés dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle, pour laquelle Affleck est nominé pour son rôle dans le prochain film, The Tender Bar. Après avoir mal prononcé le nom de famille d’Affleck, Snoop a ri et a dit « Ma faute. Désolé, à ce sujet, Ben. »

The Tender Bar est un drame sur le passage à l’âge adulte basé sur les mémoires du même nom de l’écrivain JR Moehringer en 2005. Il est réalisé par George Clooney, d’après un scénario de William Monahan, et produit par Clooney, Grant Heslov et Ted Hope. Dans ce document, Affleck joue l’oncle Charlie de Moehringer, avec qui il a grandi en tant que figure paternelle la plus importante de sa vie, en raison de l’absence fréquente de son propre père. JR est joué par deux acteurs : le nouveau venu Daniel Ranieri et la star de The Card Counter Tye Sheridan. Ranieri dépeint l’adolescent Moehringer, tandis que Sheridan le joue en tant que jeune adulte. Parmi les autres stars du Tender Bar figurent Lily Rabe, Christopher Lloyd, Max Martini, Sondra James, Max Casella et Briana Middleton.

« Désolé Ben. » – @SnoopDogg prononce mal le nom de @BenAffleck lors de l’annonce des nominés #GoldenGlobes. pic.twitter.com/OvQGdyZH8O – Le recomptage (@therecount) 13 décembre 2021

Dans une précédente interview avec Deadline, Affleck a expliqué ce que c’était que de travailler avec Clooney sur The Tender Bar et à quel point il ressentait profondément le projet. « Ce n’est vraiment qu’une fois sur deux dans toute ma carrière qu’un grand réalisateur m’envoie un excellent scénario avec un bon rôle et me l’offre. C’est très inhabituel », a déclaré Affleck au média. « J’ai toujours pensé que je générais mon propre matériel et que j’assemblais les choses, et c’était l’une de ces choses que je pensais arriver aux personnes les plus chanceuses. C’était juste de la manne du ciel. »

« Avant même de le lire, je voulais juste le faire avec George », a poursuivi Affleck. « Je l’aime beaucoup mais je ne savais même pas à quel point il était un bon réalisateur, en particulier avec les acteurs et à quel point il m’aiderait. J’ai lu le rôle et je me suis dit : ‘Est-ce une blague ?’ parce que n’importe qui ferait ça. J’étais juste ravi. C’était une évidence. C’était l’une de ces décisions très très faciles que vous ne regretterez jamais. Vous avez beaucoup d’espoir à ce sujet et l’expérience était tout ce que j’aurais pu espérer et les autres acteurs étaient fabuleux. »

Affleck a conclu: « Je sais que tout le monde dit toujours cela, on s’attend à ce que vous le disiez dans ces situations, mais c’est la rare exception où tout est vrai. » The Tender Bar aura une sortie limitée le 17 décembre, avec une large extension le 22 décembre. Il atterrira ensuite sur Prime Video le 7 janvier 2022.