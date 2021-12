Snoop Dogg a emmené l’énorme 32 artistes et 25 pistes Snoop Dogg Presents: The Algorithm dans le monde entier avec la sortie d’Algorithm (The Global Edition).

La nouvelle configuration reprend les 25 pistes de l’album original, puis ajoute 15 remixes bonus uniques nouvellement enregistrés tirés de ces pistes. Chaque nouvelle prise met en lumière un ou plusieurs artistes de la liste éclectique d’Universal Music Group (UMG) du monde entier, portant l’album à près de 50 stars du hip-hop et du R&B.

« Algorithme est un projet si spécial pour moi pour tant de raisons », a déclaré Snoop Dogg lors de la sortie de l’album il y a trois semaines le 19 novembre. « Je suis ravi d’apporter cet album à mes fans du monde entier comme mon premier sous Def Jam Records. . Avec quelques vieux amis et l’introduction de certains des artistes de la prochaine génération du label, nous changeons la donne en ramenant les sensations dans la musique.

Achetez ou diffusez The Algorithm (Global Edition).

La liste des pistes de l’édition mondiale de l’algorithme :

1. Introduction – Snoop Dogg

2. D’accord – Redman & Method Man ft. Nefertitti Avani

3. No Bammer Weed – Snoop Dogg

4. New Oldie – Eric Bellinger, Snoop Dogg & Usher

5. Gagnez de l’argent – Fabolous & Dave East ft. Snoop Dogg

6. Anxiété – Malaisie

7. Comme mon herbe – Jane Handcock

8. Appliquer la pression – YK Osiris ft. Snoop Dogg

9. Allez à la guerre – Blxst & Snoop Dogg

10. Je te veux – Octobre Londres

11. GYU – AOT 08 pi. Ty Dolla $ign & Bino Rideaux

12. Inspiration – Malaisie

13. Big Subwoofer – MOUNT WESTMORE, Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 & Too $hort

14. Musique de meurtre – Snoop Dogg, Benny The Butcher, Jadakiss & Busta Rhymes

15. Été à travers – HeyDeon

16. Qualifié – Snoop Dogg ft. Larry June & October Londres

17. Tout le monde meurt – CHOC

18. Par et par – Jane Handcock

19. Diamond Life – Snoop Dogg & DJ Cassidy ft. Mary J Blige

20. Quoi que tu fasses – Jane Handcock

21. Faire durer – Nefertitti Avani

22. No Smut On My Name – Snoop Dogg ft. Battle Loco & Kokane

23. Obtenez mon argent – ​​Snoop Dogg ft. ProHoeZak

24. Steady – Camino ft. D Smoke & Wiz Khalifa

25. Outro – Snoop Dogg

26. Très bien – Redman & Method Man ft. Nefertitti Avani & Aczino (MEXIQUE)

27. Très bien – Redman & Method Man ft. Nefertitti Avani & Joe Flizzow (MALAISIE)

28. D’accord – Redman & Method Man ft. Nefertitti Avani & SAAY (S. CORÉE)

29. No Bammer Weed – Snoop Dogg ft. Näääk (SUÈDE)

30. New Oldie – Eric Bellinger, Snoop Dogg ft. Glenn Lewis (CANADA)

31. Gagnez de l’argent – Fabolous, Dave East ft. Snoop Dogg & EAZ (SUISSE)

32. Gagnez de l’argent – Fabolous, Dave East ft. Snoop Dogg & Lucasraps (AFRIQUE DU SUD)

33. Appliquer la pression – YK Osiris ft. Snoop Dogg & Lani Mo (SUÈDE)

34. I Want You – Octobre Londres ft. Cory (FRANCE)

35. Murder Music – Snoop Dogg, Benny The Butcher, Jadakiss & Busta Rhymes ft. Gué (ITALIE)

36. Murder Music – Snoop Dogg, Benny The Butcher, Jadakiss & Busta Rhymes ft. Potter Payper (Royaume-Uni)

37. Qualifié – Snoop Dogg ft. Larry June, October London & Yung Raja (SINGAPOUR)

38. No Smut On My Name – Snoop Dogg ft. Battle Loco, Kokane & KEZ (ALLEMAGNE)

39. No Smut On My Name – Snoop Dogg ft. Battle Loco, Kokane & Phonixthecool (AFRIQUE DU SUD)

40. Get My Money – Snoop Dogg ft. ProHoeZak & MC Zaac (BRESIL)