Snoop Dogg révèle être la personne derrière “Cozomo Medici”, l’alter ego qui collectionne NFT

C’est Snoop Dogg lui-même qui s’est révélé être la personne derrière ledit compte Twitter, et il l’a fait à travers une campagne simultanée entre les deux comptes sur le réseau social.

Le populaire chanteur, producteur et acteur américain, plus connu sous le pseudonyme de “Snoop Dogg”, a révélé hier qu’il est le responsable du compte Twitter Cozomo Medici, devenu très populaire pour sa participation active au marché des objets de collection numériques ( NFT).

Cela a été indiqué par Snoop Dogg lui-même dans un message de son compte Twitter officiel, où il a littéralement écrit ce qui suit :

“Je suis @CozomoMedici.”

Je suis @CozomoMedici – Snoop Dogg (@SnoopDogg) 20 septembre 2021

Les déclarations du rappeur confirmeraient les soupçons apparus quelques instants auparavant, puisqu’une série de messages avaient été publiés depuis le compte @CozomoMedici dans lesquels le responsable affirmait qu’il révélerait sa véritable identité :

“Chers amis. Depuis que j’ai annoncé ma dox, des événements se sont déjà produits, la plupart ne le croiraient pas, ni ne le comprendraient. Ce que je peux partager, c’est que j’ai reçu beaucoup de gentillesse ici sur Twitter. Et beaucoup disent qu’ils préfèrent me connaître en tant que Cozomo et non en tant que quelqu’un d’autre. J’ai donc décidé de faire ceci : Sous peu, comme promis, je ferai un dox à partir de mon compte personnel. Comme je suis quelqu’un de très connu, le tweet sera certainement découvert. Ceux qui sont curieux de mon identité le sauront bientôt… Je garderai ce compte concentré sur les NFT et ne le mentionnerai plus ici. »

Sous peu, comme promis, je doxerai à partir de mon compte personnel. Comme ma notoriété est considérable, le tweet sera sans doute découvert. Ceux qui sont curieux de mon identité le sauront bientôt. – Cozomo de ‘Medici (@CozomoMedici) 20 septembre 2021

Par la suite, à partir du compte Cozomo, Snoop Dog a indiqué qu’il donnerait 1 ETH en choisissant au hasard toute personne ayant découvert et partageant le Tweet où la véritable identité derrière ledit compte est révélée.

PS Pour rendre cela plus amusant, j’ai décidé de donner à une personne au hasard qui trouvera et partagera le tweet, 1 ETH du coffre-fort des Médicis. – Cozomo de ‘Medici (@CozomoMedici) 20 septembre 2021

En dehors du secteur de la musique, Snoop Dogg figure comme une figure importante au sein de divers écosystèmes, parmi lesquels le monde de la télévision et du cinéma se démarque. En outre, il est également répertorié en tant que sponsor de marques et de produits importants.

En mars de cette année, Snoop Dogg a publié sa première collection d’objets de collection numériques intitulée “A Journey with the Dogg”, dans laquelle certains des meilleurs moments de la carrière du rappeur ont été immortalisés via NFT.

Au-delà des NFT, Snoop Dogg a également acquis une certaine reconnaissance dans le monde des monnaies numériques, apparaissant notamment comme un fan du populaire memecoin Dogecoin. A l’occasion de l’anniversaire de la monnaie numérique, le rappeur a partagé avec ses followers une vidéo pour commémorer cette date.

