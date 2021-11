Snoop Dogg s’associe à Jadakiss et plus pour le clip de « Murder Music »

Peu de temps après la sortie de son dernier morceau, « Murder Music », Snoop Dogg aux côtés de Benny the Butcher, Jadakiss et Busta Rhymes, a sorti une vidéo pour le morceau.

Le visuel met en vedette les quatre rappeurs alors qu’ils crachent à tour de rôle leurs vers sur des toiles de fond inquiétantes et un éclairage d’inspiration noire.

Le morceau produit par Nottz est tiré du prochain album de Snoop Dogg, The Algorithm, sorti le 19 novembre.

Le mois dernier, Snoop a invité Jane Handcock pour honorer son nouvel album de compilation. « Like My Weed » de Handcock est le dernier goût de The Algorithm.

Le morceau est une confiture de cannabis classique, avec Handcock qui a même salué le premier single de A Tribe Called Quest. Elle rappe des raps, « Élevée comme la coriandre assaisonnée condo/OG, je souffle/je pense que j’ai laissé mon portefeuille et mon briquet à El Segundo. »

En septembre, Snoop a présenté The Algorithm avec la sortie d’un nouveau single et d’une vidéo – à l’occasion de son 50e anniversaire – « Gros caisson de basses » par Mount Westmore, le nouveau supergroupe composé des légendes du rap de la côte ouest Snoop, Glaçon, E-40 et Trop court.

« Big Subwoofer » est la première chanson de L’algorithme, un nouveau projet global qui présente des artistes du passé, du présent et du futur du légendaire label Def Jam. C’est la mission de Snoop de changer l’algorithme actuel de ce que nous écoutons aujourd’hui, en remettant le feeling en musique avec la sortie de son nouveau projet.

« Il y a tellement de talent sur ce disque », a déclaré Snoop, « tellement de styles de musique, ça brise l’algorithme. En ce moment, l’algorithme nous dit que vous devez rapper de cette façon, vous devez sonner de cette façon, mais ils ne vous disent pas comment c’est censé être ressenti. Mon algorithme va vous donner un sentiment, pas un son.

Quand Snoop Dogg a rejoint Def Jam Recordings en juin, il a assumé un nouveau rôle qui lui permettra de travailler de manière stratégique au sein de l’équipe de direction et de la liste des artistes du label. Dans la vidéo accompagnant l’annonce, Snoop a qualifié Def Jam de « Saint Graal du hip-hop ». Son objectif principal, a-t-il souligné, serait « d’aider les artistes et de leur donner de l’amour, de la sagesse, des conseils et de la compréhension, de leur apprendre quelques astuces que j’ai apprises dans le jeu – de diversifier leurs portefeuilles pour devenir des superstars ».

Achetez ou diffusez « Musique du meurtre ».