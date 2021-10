Snoop Dogg sort un nouveau single « Big Subwoofer »

La superstar Snoop Dogg – entrepreneur, icône culturelle et désormais consultant créatif pour Def Jam Recordings – a annoncé son premier projet pour le label : Snoop Dogg Presents: The Algorithm. Et dans le cadre de celui-ci, il a sorti ce mercredi son nouveau single « Big Subwoofer », avec le groupe Mount Westmore qu’il intègre avec d’autres légendes du rap comme Ice Cube, E-40 et Too Short. Ainsi, « Big Subwoofer » est la première chanson de son nouveau projet global qui présente des artistes du passé, du présent et du futur du label légendaire. Comme il l’a dit à la presse, sa mission est de changer l’algorithme actuel de ce que nous écoutons « en restituant le sentiment à la musique ». À la fin du mois dernier, il a été annoncé que Snoop Dogg serait au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022, aux côtés du Dr Dre, Mary J. Blige, Eminem et Kendrick Lamar.

