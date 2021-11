Snoop Dogg surprend élever les clients de Cane en distribuant des commandes au volant

Snoop Dogg a transformé un Raising Cane près de l’Université de l’Arkansas en une fête alors qu’il surprenait des clients affamés en leur remettant leurs commandes au service au volant. Le rappeur « Young, Wild & Free » a fait son apparition au restaurant de poulet Fayetteville, Arkansas, tout en faisant la promotion de son nouvel album, Algorithm, qui sort plus tard cette semaine.

Un porte-parole de Raising Cane’s a déclaré AUJOURD’HUI que Snoop était un « ÉNORME Caniac », c’est pourquoi il a décidé de s’essayer au service au volant tout en faisant vibrer les gens pour son 19e album studio, qui sort vendredi. Une interaction que le musicien a eue avec Belle Nash, étudiante à l’Université de l’Arkansas, est devenue virale lorsqu’elle et sa colocataire ont été choquées de voir pourquoi la file d’attente de leur Raising Cane local était devenue si longue mercredi après-midi.

@bellenashh je suis désolé, quoi son original – bellenash

Les deux ont dit AUJOURD’HUI qu’ils avaient fait signe à une mystérieuse GoPro lorsqu’ils ont commandé, mais ont été choqués de s’approcher de la fenêtre et d’être accueillis par Snoop lui-même. « Je me suis retourné et j’ai vu que c’était Snoop Dogg », a-t-elle déclaré. « Et nous sommes complètement à court de mots parce que c’était tellement aléatoire. Comme, nous ne nous attendions à rien du tout. De plus, nous vivons à Fayetteville, Arkansas. Donc, comme nous ne nous attendions pas à ce que des célébrités soient ici . »

Le TikTok de Nash revivant le moment, qui comprenait des images d’elle prenant sa commande auprès de Snoop, est immédiatement devenu viral et l’étudiant a qualifié l’artiste de « tellement gentil » tout au long de leur interaction. « Nous étions juste sous le choc comme tout le chemin du retour et avons commencé à jouer [his] chansons et criaient juste, comme, ‘Qu’est-ce qui vient de se passer ? Qu’est-ce qui vient juste de se passer? C’était fou », a déclaré Nash. « Tout le monde sait qui il est. … Nous étions manifestement paniqués et il s’est dit… ‘C’est bon, bébé. C’est bon, bébé.’ Il est juste super cool, très gentil. »

Algorithm sera le premier album de Snoop pour Def Jam Recordings depuis qu’il a été nommé consultant créatif exécutif du label en juin. Le rappeur a annoncé le mois dernier le projet à venir avec le single « Big Subwoofer » pour son 50e anniversaire, qu’il a interprété avec son supergroupe Mount Westmore, comprenant également Ice Cube, E-40 et Too $hort. Le deuxième single « Murder Music » est sorti plus tôt ce mois-ci, avec Benny The Butcher, Jadakiss et Busta Rhymes.

« Il y a tellement de talent sur ce disque, tellement de styles de musique, ça brise l’algorithme », a déclaré Snoop dans un communiqué à l’époque. « En ce moment, l’algorithme nous dit que vous devez rapper de cette façon, vous devez sonner de cette façon, mais ils ne vous disent pas comment c’est censé se sentir. Mon algorithme va vous donner un sentiment, pas un son. «