Snoop Dogg transforme à lui seul la couverture des Jeux olympiques de Peacock en une télévision incontournable avec son commentaire

Snoop Dogg n’est pas étranger à la conquête des fans avec son commentaire. Est-il Howard Cosell ou même Jim Ross ? Pas du tout. Mais il est à 100% Snoop et c’est délicieux. À ses côtés pour les Jeux olympiques de Tokyo sur Peacock se trouve Kevin Hart, tous deux fournissant des commentaires pour le package spécial des faits saillants des jeux de 2021.

Les clips ont rapidement fait leur chemin sur les réseaux sociaux samedi, avec deux en particulier qui ont attiré l’attention. Snoop Dogg est non censuré, excité et délicieux du début à la fin. Tout d’abord, l’événement équestre, qui a séduit le rappeur légendaire.

J’ai besoin de Snoop pour commenter tous les événements sportifs pic.twitter.com/1GSvVb3Man – Wu-Tang est pour les enfants (@WUTangKids) 31 juillet 2021

“Les chevaux. J’aime ça. C’est équestre”, dit Snoop avant que l’excitation ne prenne le dessus. “Oh, le cheval qui marche, hein ! Tu vois ça ? Sur le plateau ! C’est un gangsta en tant que mère de famille.” Il a ensuite ajouté qu’il souhaitait faire figurer le cheval dans un clip, tandis que Hart déplorait le manque d’éloges pour le cheval et son absence de médaille. Chewbacca serait d’accord.

Roy Wood Jr. du Daily Show a également partagé un autre clip qui faisait le tour des réflexions de Snoop sur le tir au skeet, ce qui devrait ramener des images de Lil ‘Jon et Dave Chappelle dans de nombreux esprits.

« Médailles d’or pour le tir au pigeon d’argile ? » dit l’icône du hip-hop. “J’ai obtenu quelques médailles d’or en tir au skeet, mais pas ce genre de skeet. Mais je fais du skeet skeet!” Hart a essayé de rester à l’écart mais Snoop a rapidement sorti les paroles, faisant éclater Hart immédiatement. “Skeet skeet, motherf-er!”

Snoop s’assoit même comme s’il s’apprêtait à Crip Walk 😂 pic.twitter.com/C4feqCjHgt – Roy Wood Jr- Ex Jedi (@roywoodjr) 31 juillet 2021

L’expérience de commentaire précédente de Snoop a eu lieu dans le cadre de l’équipe Triller lors de l’exposition Mike Tyson et Roy Jones Jr., et du combat ultérieur entre Ben Askren et Jake Paul. Les deux nuits ont vu des moments mémorables de Snoop. Certains fans ont même dit qu’ils prendraient le rappeur sur le diffuseur FOX Joe Buck, qui est l’annonceur de base du football et du baseball pour le réseau.

D’autres endroits où vous verrez Snoop Dogg qui pourraient être inattendus ? Twitch, la rage de quitter les jeux vidéo comme Madden. Ou dans une publicité vendant des briquets pour des bougies et « d’autres choses ». Il y a aussi une belle relation avec Martha Stewart qui doit avoir une certaine genèse avec le talk-show de Conan O’Brien. Stewart buvant un “40” et avalant un burrito Taco Bell ne devrait pas être oublié.