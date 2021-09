Snoopgate: la Cour suprême dit qu’elle formera un panel pour enquêter sur la ligne Pegasus

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a déclaré à l’avocat principal CU Singh, qui a comparu pour le journaliste N Ram, qu’il ne pouvait pas passer l’ordonnance cette semaine, comme indiqué plus tôt, car certains experts avaient exprimé leur incapacité à se joindre au panel pour « raisons personnelles ”.

La Cour suprême a déclaré jeudi qu’elle avait l’intention de mettre en place un comité technique la semaine prochaine pour enquêter sur les allégations d’espionnage des citoyens, en particulier des dirigeants de l’opposition, des journalistes, des militants, etc., via le logiciel espion Pegasus d’Isreal.

Alors que la décision de la SC est perçue par certains cercles comme révélatrice de son mécontentement face au refus du gouvernement de déposer un affidavit détaillé dans l’affaire controversée, si la décision pouvait s’avérer être un revers pour le gouvernement, cela ne sera clair que lorsque la composition du panel , le plus susceptible d’être dirigé par un juge, est connu.

Les experts juridiques estiment qu’il est trop tôt pour « préjuger » si l’arrêté d’urgence portant création d’un comité ira à l’encontre de la position du gouvernement d’avoir son propre groupe d’experts. «Cela peut être un vœu pieux. On ne sait pas encore qui seront ses membres, la composition et les termes de référence. SC ne nommera pas de groupe spécial unilatéral sur la question. Il devra avoir des membres nommés par le gouvernement », a déclaré un avocat étroitement associé à l’affaire.

Le tribunal avait, le 13 septembre, réservé son ordonnance sur les instructions provisoires à émettre sur un lot de requêtes en vue d’une enquête indépendante sur l’utilisation du logiciel espion, et donné au gouvernement un certain temps pour reconsidérer sa position selon laquelle aucun détail un affidavit pourrait être déposé dans l’affaire controversée pour des raisons de sécurité nationale.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a déclaré à l’avocat principal CU Singh, qui a comparu pour le journaliste N Ram, qu’il ne pouvait pas passer l’ordonnance cette semaine, comme indiqué plus tôt, car certains experts avaient exprimé leur incapacité à se joindre au panel pour « raisons personnelles ”.

« C’est pourquoi la constitution du comité technique d’experts prend du temps », a déclaré le CJI, espérant que le SC finalisera bientôt les noms des membres du comité technique.

Alors que le CJI a déclaré qu’il adopterait l’ordonnance provisoire dans le courant de la semaine prochaine, il a demandé à Singh, qui était devant le tribunal dans une affaire sans rapport jeudi, d’informer les autres avocats de sa décision de nommer le panel dans l’affaire.

Le gouvernement avait déclaré que l’utilisation ou la non-utilisation d’un logiciel particulier ne pouvait pas être débattue de cette manière car cela impliquait des questions de sécurité nationale et pourrait alerter un terroriste potentiel ou des organisations terroristes pour développer des contre-mesures.

Cependant, le Centre a proposé de constituer un comité d’experts, composé de membres indépendants, pour examiner les allégations. Le solliciteur général Tushar Mehta avait déclaré aux juges que les membres n’auraient « aucune relation » avec le gouvernement.

Les requérants avaient demandé au tribunal suprême de se constituer un comité d’experts dirigé par un juge à la retraite ou un juge en exercice de la Cour suprême pour examiner la question. La magistrature avait dit au gouvernement de ne pas « tourner autour du pot » sur la question.

Le SC entend jusqu’à 11 pétitions, dont une déposée par la Editors Guild of India, demandant une enquête indépendante sur l’espionnage présumé par des agences gouvernementales d’éminents citoyens, politiciens et scribes en utilisant le logiciel espion Pegasus de la société de cyber-espionnage israélienne NSO. Parmi les autres pétitionnaires figurent également des politiciens tels que le membre de Rajya Sabha John Brittas, l’activiste social Jagdeep Chhokar, ainsi que des journalistes tels que N. Ram, Sashi Kumar, Paranjoy Guha Thakurta et Rupesh Kumar Singh et d’autres.

Un consortium international de médias avait signalé que plus de 300 numéros de téléphones portables indiens vérifiés figuraient sur la liste des cibles potentielles pour la surveillance à l’aide du logiciel espion Pegasus.

