Snoopgate : la Cour suprême met en place un panel pour enquêter sur l’utilisation de Pegasus

Le panel ferait également des recommandations concernant les nouvelles lois/procédures de surveillance ou les modifications des lois existantes et les options juridiques pour renforcer le droit à la vie privée, a déclaré le tribunal dans un jugement de 46 pages.

Déclarant que l’État n’a pas le pouvoir absolu de fouiner dans « l’espace privé sacré » des individus, et qu’il ne peut pas obtenir un laissez-passer gratuit à chaque fois au nom de la « sécurité nationale », la Cour suprême a nommé mercredi trois -membre du comité technique supervisé par son ancien juge, le juge RV Raveendran, pour mener une enquête approfondie sur les allégations selon lesquelles le Centre aurait utilisé le logiciel israélien Pegasus pour espionner un groupe de ses citoyens, y compris des journalistes, des militants et des politiciens de premier plan.

La décision de la cour suprême est venue comme une secousse pour le gouvernement de l’Union, qui, selon la cour, n’a pas « pris une position claire sur les mesures prises par elle » à la suite des allégations, malgré les remarques répétées persuasives de la cour.

Définissant les motifs de son raisonnement et de son jugement, le tribunal a également cité que les allégations de surveillance non autorisée affectaient « l’ensemble des citoyens » en raison de son « effet dissuasif potentiel ».

Conformément à l’ordre d’un banc de trois juges dirigé par le juge en chef NV Ramana, le comité technique va notamment « enquêter, enquêter et déterminer » si la suite de logiciels espions Pegasus a été utilisée sur des téléphones ou d’autres appareils des citoyens indiens pour accéder données stockées, espionner des conversations ou intercepter des informations, qui ont tous été affectés par une telle attaque de logiciel espion, quelles mesures/actions ont été prises par l’Union indienne à cet égard et si une suite de logiciels espions Pegasus a été acquise par le Centre ou tout autre gouvernement de l’État, ou tout organisme central ou étatique à utiliser contre les citoyens de l’Inde.

Le tribunal s’est dit préoccupé par la possibilité qu’une autorité ou une agence étrangère ou une entité privée soit impliquée dans la mise sous surveillance de citoyens indiens, ainsi que par les doutes que les gouvernements de l’Union/des États soient impliqués dans la privation des droits des citoyens. Même la question de l’utilisation de la technologie sur les citoyens était contestée et nécessitait donc un examen factuel plus approfondi, a-t-il noté. Le tribunal a déclaré que même s’il n’entrerait pas dans les « fourrés politiques », il ne pouvait pas se recroqueviller lorsque les allégations impliquaient une menace sérieuse pour la vie privée et la liberté d’expression des citoyens.

Le tribunal suprême a rejeté la proposition du Centre de former son groupe d’experts, affirmant que cela violerait le principe judiciaire établi contre les préjugés, à savoir que «la justice doit non seulement être rendue, mais aussi être perçue comme telle». Le tribunal a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que d’accepter les allégations prima facie faites par les requérants, y compris les journalistes N Ram et Sashi Kumar, pour enquête, car le Centre a fait un démenti » omnibus et vague » dans son affidavit limité et court dans l’affaire.

Alors que le Centre avait refusé de divulguer des détails sur l’utilisation ou non de Pegasus, invoquant des problèmes de sécurité nationale, les juges ont déclaré que le tribunal n’empiéterait pas sur la sécurité nationale mais ont déclaré « cela ne fait pas du tribunal un spectateur muet ». « La sécurité nationale ne peut pas être l’épouvantail que le pouvoir judiciaire évite, en raison de sa simple mention », a déclaré la magistrature, composée également des juges Surya Kant et Hima Kohli.

Demandant au comité de soumettre son rapport « rapidement », le SC a déclaré que l’Inde ne pouvait pas rester muette face aux allégations alors que certains pays étrangers ont pris au sérieux la prétendue attaque de logiciels espions et que certains ont engagé des procédures en interne pour déterminer la vérité. « Chaque atteinte à la vie privée doit passer le test du caractère raisonnable et de la nécessité constitutionnelle », a déclaré la plus haute juridiction.

Il a dit que les membres d’une société démocratique civilisée ont une attente raisonnable en matière de vie privée. « La vie privée n’est pas la préoccupation singulière des journalistes ou des militants sociaux. Chaque citoyen indien doit être protégé contre les atteintes à la vie privée », ont observé les juges.

Le comité d’experts de trois membres comprend Naveen Kumar Chaudhary, professeur (cybersécurité et criminalistique numérique) National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Prabaharan P, professeur (école d’ingénierie), Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amritapuri, Kerala et Ashwin Anil Gumaste, professeur agrégé (informatique et ingénierie, IIT Bombay. Son fonctionnement sera supervisé par le juge Raveendran, qui sera assisté d’Alok Joshi, ancien responsable de l’IPS et de Sundeep Oberoi, président, sous-comité de l’Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale /Comité technique paritaire.

Les instructions sont venues d’un lot de 11 pétitions, dont une déposée par la Editors Guild of India, demandant une enquête indépendante sur l’espionnage présumé. Outre Ram, les pétitionnaires comprenaient des politiciens tels que le membre de Rajya Sabha John Brittas, l’activiste social Jagdeep Chhokar, ainsi que les journalistes Paranjoy Guha Thakurta et Rupesh Kumar Singh.

Saluant la décision du SC, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, l’a qualifiée de « grand pas… Je suis convaincu que nous en tirerons la vérité ». Le député de Rajya Sabha, Subramanian Swamy, a conseillé au gouvernement central de « réduire vos pertes ». Le membre du Congrès de Trinamool et député de Lok Sabha, Mahua Moitra, a déclaré que l’enquête indépendante était le « premier pas vers la justice dans l’affaire Pegasus ».

