Apple a mis en ligne un nouveau clip de « The Snoopy Show » sur la chaîne YouTube d’Apple TV+. Le nouveau clip, intitulé « The Perfect Pumpkin », présente Snoopy et Woodstock se dirigeant vers la citrouille pour essayer de trouver, eh bien, la citrouille parfaite.

Vous pouvez consulter le nouveau clip de l’émission animée ci-dessous :

La charité s’il-vous-plaît! Snoopy et Woodstock se sont rendus au champ de citrouilles pour trouver la citrouille parfaite pour leurs célébrations d’Halloween. Le Snoopy Show est disponible sur Apple TV+.

« The Snoopy Show » suit le célèbre beagle et les bouffonneries que lui et son ami Woodstock se livrent avec eux-mêmes et le reste du gang Peanut.

« The Snoopy Show » est une nouvelle série animée pour les enfants et les familles qui met en vedette le beagle bien-aimé internationalement et son meilleur ami à plumes Woodstock alors qu’ils s’attaquent à de toutes nouvelles aventures. Snoopy peut sembler n’être qu’un chiot heureux dansant, aimant les os et assis dans une niche, mais il est bien plus que cela. C’est Joe Cool : le gamin le plus branché de l’école. Il est le roi des surfeurs et le célèbre lutteur de bras Masked Marvel. C’est un as de l’aviation de la Première Guerre mondiale qui combat le Baron Rouge. Tous ses personnages audacieux et bien-aimés sont pleinement exposés dans cette toute nouvelle comédie animée.

La première saison de « The Snoopy Show » est désormais diffusée sur Apple TV+. Si vous souhaitez profiter de la nouvelle série animée dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

