Snoopy a une longue histoire avec l’espace, et cela se poursuit avec l’émission Apple TV + Snoopy in Space, qui voit Snoopy et sa bande parcourir l’univers. Hors écran, l’astronaute Snoopy est sur le point de faire un très vrai voyage autour de la Lune, en tant qu’indicateur d’apesanteur sur la mission Artemis I de la NASA.

Le programme Artemis de la NASA ramènera les humains à la surface de la Lune et, pour la première fois, il amènera des femmes et des personnes de couleur.

Avant que nous soyons prêts à lancer des astronautes humains au sommet d’une fusée SLS, cependant, un essai est nécessaire. Ce premier lancement est Artemis I, une mission sans équipage autour de la Lune qui devrait être lancée au début de l’année prochaine.

Bien qu’il n’y ait pas d’astronautes humains lors du lancement d’Artemis I, une peluche Astronaut Snoopy devrait être lancée autour de la Lune dans le cadre de la mission. L’astronaute Snoopy portera une combinaison spatiale faite du même matériau que les astronautes de la NASA. Il servira un objectif important (et amusant), car il sera l’indicateur d’apesanteur. Les peluches sont couramment utilisées dans les vols spatiaux pour être un indicateur visuel intéressant du moment où les astronautes connaîtront l’apesanteur. Vous vous souviendrez peut-être que le dinosaure à paillettes Tremor a volé sur Demo-II et qu’un Baby Yoda a volé sur Crew-1.

Authentique peluche astronaute Snoopy

C’est loin d’être le premier voyage de Snoopy dans l’exploration spatiale. Une relation entre la NASA et Peanuts s’est formée dans les années 1960. Cette relation a conduit à la première incursion de Snoopy dans les voyages spatiaux, en tant qu’homonyme du module lunaire de la mission Apollo X. Le module de commande, quant à lui, s’appelait Charlie Brown.

Snoopy dans l’espace saison 2

En 2019, la série Snoopy in Space a fait ses débuts sur Apple TV+. La deuxième saison de l’émission, Snoopy in Space: The Search for Life, suit Snoopy et Woodstock alors qu’ils voyagent à travers l’univers à la recherche de signes de vie, et est présenté en première sur Apple TV + aujourd’hui, le 12 novembre.

L’émission a présenté la contribution de la NASA pour créer un contenu STEM divertissant et éducatif alors que le gang se rend sur Mars, les lunes lointaines et au-delà de notre système solaire.

Snoopy dans l’espace sur Apple TV+

Le contenu de Peanuts ne s’arrête pas là, car le site de contenu éducatif GoNoodle proposera des vidéos éducatives STEM et du contenu basé sur l’exploration spatiale de Snoopy. Ce contenu spatial arrivera sur la chaîne Take Care with Peanuts le 15 novembre.

