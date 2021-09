Snorlax de Pokémon Unite, Wigglytuff frappé avec un sommeil dur Nerf

Capture d’écran : The Pokémon Company / TiMi Studio Group

Alors que de nouveaux ratés et de grands changements de qualité de vie sont vraiment excitants, la mise à jour Pokémon Unite d’aujourd’hui comprenait également une énorme liste d’ajustements de gameplay. Comme d’habitude, certains Pokémon ont été aidés et d’autres entravés, mais il est difficile d’affirmer que quiconque a été plus touché que Ronflex et Wigglytuff. Les deux ont connu une dégradation massive car les développeurs ont réduit les avantages de l’endormissement des adversaires.

Avant aujourd’hui, le statut Sommeil était un outil énorme dans le répertoire du joueur Ronflex et Wigglytuff. Non seulement cela empêchait un adversaire endormi d’agir pendant une période déterminée, mais cette inaction les exposait également à des coups bas potentiels. C’était aussi une capacité polyvalente, car elle offrait un excellent moyen d’échapper à un Pokémon plus puissant si vous étiez pris derrière les lignes ennemies. Avec ce dernier patch, cependant, les Pokémon endormis se réveillent désormais lorsqu’ils sont touchés plutôt que de s’allonger.

Les intentions derrière ce changement sont un peu difficiles à analyser. Alors que les notes de mise à jour en anglais et en japonais font référence à la façon dont Sleep fonctionnait auparavant comme un bogue, seules ces dernières expliquent plus en détail comment il était supposé fonctionner avant la mise à jour d’aujourd’hui. Il est étrange de penser qu’un bogue aussi important a survécu pendant des mois sans intervention du développeur, surtout qu’il est devenu une partie si importante du méta-jeu de Wigglytuff en particulier.

Bien sûr, cela ne signifie pas que les mouvements de sommeil sont totalement inutiles. Le statut reste un excellent outil de distraction et de refus de mouvement, et je suis sûr que les gens auront toujours une certaine utilité à marquer des points pendant que les adversaires font une sieste forcée. C’est juste fou de le voir changer après tout ce temps.

Kotaku a contacté les développeurs pour plus de contexte mais n’a pas eu de réponse avant la publication.

Un autre gros ajustement n’est même pas répertorié dans les notes de mise à jour officielles. Lorsque Greninja utilise Double Team, les deux clones créés par le mouvement peuvent désormais activer leurs propres capacités. Cela les transforme de simples leurres en outils offensifs qui augmentent les dégâts infligés par Greninja, en particulier lors de l’utilisation d’une attaque puissante comme Surf ou Water Shuriken.

Selon les chiffres concrets déduits par les fans, chaque clone inflige 25% des dégâts du vrai Greninja, ce qui signifie qu’il est possible de faire 50% supplémentaires si les deux clones parviennent à frapper l’adversaire. Pas trop mal!

Comme d’habitude, il faudra un certain temps avant que les véritables ramifications de la mise à jour Pokémon Unite d’aujourd’hui ne soient révélées. Il est facile de porter un jugement rapide, mais ces choses ne se produisent pas dans le vide. Nous aurons besoin du contexte de plusieurs matchs pour vraiment déterminer les gagnants et les perdants, même si des choses comme le changement de sommeil semblent drastiques sur le papier.

Mais bon, peut-être que je me sens juste charitable parce que mon bébé Crustle a à peine été touché.