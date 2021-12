Snow ‘Memba Lui ?!

artiste canadien Neige (de son vrai nom Darrin Kenneth O’Brien) le reggae s’est frayé un chemin jusqu’au sommet du palmarès Billboard Hot 100 pendant plus d’un mois avec son single à succès « Informer » de 1992… qui a ouvert la voie à son premier album » 12 Inches Of Snow » qui est sorti à l’hiver 1993 sur East West Records.

Le rappeur et musicien OG mumble a ensuite sorti cinq autres albums au cours de la décennie suivante avec des titres épiques comme « Murder Love », « Justuss », « Cooler Conditions » et « Mind On The Moon » … et a même un 2019 » Informer » remix aux côtés Papa Yankee avec plus d’un milliard de lectures sur Spotify.

Devinez à quoi il ressemble maintenant !