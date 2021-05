SNOW Stock: Le premier trimestre de Snowflake a affiché une solide croissance du FCF

J’ai décidé de changer d’avis sur Flocon de neige (NYSE:NEIGE) Stock. Je ne pense plus que ce soit tellement surévalué. Qu’est-ce qui a changé mon esprit? Les derniers résultats trimestriels de la société ont été publiés le 26 mai, montrant que Snowflake génère désormais des flux de trésorerie disponibles (FCF). Par conséquent, je soupçonne que le stock de NEIGE continuera de bien performer au cours de la prochaine année.

Dans mes derniers articles sur SNOW, j’ai soutenu que sa valeur marchande de plus de 60 milliards de dollars était probablement trop élevée. Ceci était basé sur les estimations des analystes selon lesquelles les revenus seraient légèrement supérieurs à 1 milliard de dollars cette année. Depuis lors, cependant, deux choses ont changé mon point de vue.

Alors, voici ce que vous devez savoir sur l’évolution du stock Snowflake.

SNOW Stock: Croissance de Snowflake et solide Q1

Pour le premier trimestre, le chiffre d’affaires des produits cloud de données de Snowflake s’est élevé à 213,8 ​​millions de dollars. Cependant, le chiffre d’affaires total, y compris les ventes de serveurs et d’autres matériels, était de 228,9 millions de dollars. Ce montant était nettement supérieur aux estimations de 212,9 millions de dollars pour le trimestre. Mais ce qui est important ici, c’est le taux de croissance des produits logiciels. Pourquoi?

Premièrement, le taux de croissance du chiffre d’affaires des produits était de 110% d’une année sur l’autre (en glissement annuel). De plus, les ventes de produits de 213,8 ​​millions de dollars étaient de 19,9% supérieures aux ventes de produits du trimestre précédent de 178,3 millions de dollars. Par conséquent, cela implique que le taux de croissance des revenus des produits à taux fixe à l’avenir sera de 106,6% sur une base composée (c’est-à-dire 1,199 ^ 4 – 1 = 106,6%). Cela correspond à peu près au taux respectable de 110% par an qu’il vient d’avoir.

Deuxièmement, cependant, le taux de croissance des produits donne du crédit aux estimations des analystes pour un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars en 2022. C’est 65% au-dessus de l’estimation basse de 1,09 milliard de dollars de revenus prévus pour cette année. En fait, les ventes totales de 228,9 millions de dollars ce trimestre ont dépassé de 20,19% les ventes totales de 190,45 millions de dollars au trimestre précédent. Cela correspond à un taux annuel de 108,7% sur une base composée, en supposant que cette croissance se poursuive.

Cela implique également que Snowflake pourrait dépasser l’estimation de 1,8 milliard de dollars pour l’année prochaine, 65% par rapport à l’estimation basse actuelle de 1,09 milliard de dollars de ventes totales prévues pour 2021. Mike Scarpelli, le directeur financier de Snowflake, a déclaré ceci à propos du prochain T2:

“[W]Nous prévoyons des revenus produits entre 235 millions de dollars et 240 millions de dollars, ce qui représente une croissance d’une année à l’autre entre 88% et 92%. »

Ceci est en ligne avec la croissance des produits de 19,9% au T1. Par exemple, atteindre 240 millions de dollars au T2 sera de 12,25% au-dessus des 213,8 ​​milliards de dollars de ventes de produits du T1. Cela représente un taux de croissance annuel composé de 58,8%. Ce taux est inférieur au taux annuel de 88%, mais représente toujours une croissance substantielle. En gros, cela montre que cette entreprise est toujours en mode de forte croissance.

Flux de trésorerie disponible sur la bonne voie

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle j’aime le stock de NEIGE maintenant, cependant.

La publication des résultats du 26 mai a également indiqué que, pour le trimestre, Snowflake a produit 12,9 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF). Sur une base ajustée, le FCF était de 23,4 millions de dollars pour le trimestre. Ceci est très important et m’a aidé à changer d’avis sur la valorisation de l’action.

Premièrement, il montre que la marge FCF ajustée de la société est désormais significative à 10,2% (soit 23,4 M $ / 228,9 M $). Cette marge est appelée à croître. En fait, au dernier trimestre, Snowflake a produit son premier FCF positif de 7,3 millions de dollars et son FCF ajusté de 17,3 millions de dollars.

Ainsi, au cours des deux derniers trimestres, cette société a réalisé 40,7 millions de dollars en FCF ajusté sur un chiffre d’affaires total de 419,35 millions de dollars. Soit une marge FCF de 9,7% et montre que la marge FCF est également en croissance (soit 10,2% actuellement contre 9,7% en moyenne sur les deux derniers trimestres).

En fait, nous pouvons probablement l’utiliser pour projeter le FCF dans le futur et, à partir de là, estimer la valeur sous-jacente de SNOW.

Évaluation du stock de neige à l’aide du FCF

Selon les estimations des analystes, Snowflake devrait atteindre 4,21 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici janvier 2025 et 5,76 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici janvier 2026. Par conséquent, en utilisant une marge FCF estimée à 15% d’ici là (en supposant qu’elle passe de 10% à 15% avec un levier d’exploitation ), nous pouvons estimer son flux de trésorerie disponible.

Par exemple, d’ici janvier 2025, le total des FCF serait de 631,5 millions de dollars (soit 4,21 milliards de dollars x 15%) et de 864 millions de dollars de FCF d’ici janvier 2026.

Le marché assume effectivement cela en ce moment. Par exemple, en utilisant un rendement de 1% FCF (ce qui serait typique pour une action à croissance aussi élevée), la valeur marchande équivaut à 63,15 milliards de dollars (soit 631,5 millions de dollars / 0,01 = 63,15 milliards de dollars). Avec 864 millions de dollars d’ici janvier 2026, l’estimation de la valeur marchande est de 86,4 milliards de dollars.

L’action SNOW avait une valeur marchande de 67,5 milliards de dollars à 235,25 dollars par action le 26 mai. En utilisant ces données, on peut prévoir qu’elle augmentera de 28% au cours des quatre prochaines années et demie jusqu’en janvier 2026. Cela place son cours cible à environ 300 $ par action (soit 1,28 x 235,25 $).

Estimations du retour sur investissement pour le stock de neige

Bien sûr, cela ne semble pas particulièrement stellaire au début. Un retour sur investissement (ROI) de 28% sur 4,5 ans n’a rien d’exceptionnel.

Mais réfléchissons plus attentivement. Dans quatre ans et demi, la bourse attend avec impatience quatre autres années et demie de croissance de Snowflake. Ils ne seront pas bloqués sur mon prix cible de 300 $. Ils jugeront les estimations de croissance trois à quatre ans dans le futur.

Ainsi, le rendement réel de l’action SNOW sera beaucoup plus élevé que son prix cible de 300 $ maintenant. J’estime, par exemple, que l’action SNOW pourrait atteindre l’objectif de prix de 300 $ d’ici un à deux ans. Cela lui donne un retour sur investissement annuel de 20% à 27% – et peut-être plus.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.