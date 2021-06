SNOW Stock: Ne donnez pas froid à Snowflake

Flocon de neige (NYSE :NEIGE) stock est l’un des noms les plus intéressants dans l’espace technologique. La société était l’une des plus importantes offres publiques initiales (IPO) de logiciels de tous les temps lors de sa sortie l’année dernière. Et les traders se sont initialement réchauffés au titre SNOW, le cours de l’action ayant plus que doublé après ses débuts.

Mais alors les mauvaises nouvelles ont commencé. Les investisseurs ont commencé à remettre en question les valorisations des actions technologiques en général. Cela a particulièrement touché Snowflake, car il avait l’un des ensembles d’attentes les plus agressifs du marché. En fin de compte, même une croissance des revenus à trois chiffres ne suffirait pas à empêcher le stock de SNOW de ressentir des frissons.

Maintenant, cependant, avec la chute du stock de Snowflake, il est temps de lui donner un autre regard. Car, malgré la chute du cours de l’action, ces fondamentaux de la livre sterling restent bien en place.

Bénéfices trimestriels fantastiques

Snowflake est l’une des sociétés de logiciels à la croissance la plus rapide. De nombreuses sociétés de logiciels connaissent une croissance de 25 % par an, voire de 50 % par an. Cependant, Snowflake est dans une autre ligue. Ce trimestre le plus récent, il a augmenté ses revenus de 110 % en glissement annuel. De plus, ses obligations de performance restantes ont augmenté de 206 % d’une année sur l’autre, ce qui montre que Snowflake a également un énorme arriéré d’affaires devant lui.

En zoomant sur les chiffres des revenus, il y a plusieurs signes que la croissance des revenus durera même si le boom numérique induit par Covid-19 ralentit. D’une part, le taux de rétention des revenus nets de Snowflake est de 168 %. Cela signifie qu’en moyenne, les clients existants de Snowflake ont dépensé 68 % de plus en services cette année que l’année dernière. Cela fait partie de la magie du modèle économique Snowflake. Il facture l’utilisation au compteur, de sorte que, à mesure que ses clients grandissent, ils dépensent automatiquement plus pour les services de Snowflake.

L’entreprise a un autre pilier à sa croissance : l’international. Les activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) et en Asie-Pacifique (APAC) ont augmenté de manière constante avec le chiffre d’affaires à chaque trimestre successif. Quiconque prétend que l’activité de Snowflake commence à mûrir – du moins aux États-Unis – doit regarder à l’étranger pour voir à quel point Snowflake a encore un potentiel.

La vision large de Snowflake

J’ai détaillé le bilan inégalé du PDG Frank Slootman dans mon article précédent sur Snowflake. Au début des années 2000, Slootman a transformé une entreprise de stockage de données en difficulté, Data Domain, et l’a vendue au leader de l’industrie pour des milliards. Il a ensuite déménagé à ServiceMaintenant (NYSE :À PRÉSENT) où le stock a plus que triplé sous sa surveillance. Slootman est revenu dans l’industrie du logiciel après plusieurs années d’absence pour prendre la direction de Snowflake.

Il a dit qu’il ne pouvait tout simplement pas refuser le rôle de Snowflake parce que l’offre de produits et le marché adressable de la société étaient si énormes. Snowflake cherche à réorganiser totalement le marché du stockage, de la sécurité et de l’analyse des données dans le cloud. En cas de succès, Snowflake peut déplacer de nombreux rivaux d’un seul coup tout en créant un écosystème beaucoup plus large.

Comme le montrent les résultats d’exploitation de l’entreprise, Snowflake recrute des tonnes de nouveaux clients. Sa poussée internationale fait des vagues énormes. Et ses clients existants augmentent considérablement leurs dépenses sur la plate-forme Snowflake. En termes simples, Snowflake est l’une des entreprises technologiques les mieux placées pour devenir un futur géant.

Verdict Stock NEIGE

En regardant le cours de son action, Snowflake traverse un long hiver. Snowflake est passé de 429 $ par action en décembre à environ la moitié maintenant. Les gens qui vendent des actions aujourd’hui ne se soucient tout simplement pas des fondamentaux à long terme. Les inquiétudes du marché à court terme dominent plutôt la journée.

Mais si vous regardez les performances commerciales sous-jacentes, cela raconte une histoire totalement différente. Cela arrive parfois avec de grandes entreprises. Comme l’a dit le célèbre investisseur de valeur Benjamin Graham : « À court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c’est une machine à peser. À l’heure actuelle, les commerçants votent contre les sociétés de logiciels et les investissements en hyper-croissance. Cependant, les investisseurs qui voient la situation dans son ensemble se rendront compte que Snowflake est en train de devenir une force dominante dans le cloud. Le cours de l’action reflétera cela en temps voulu.

