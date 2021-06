SNOW Stock: Ne vous inquiétez pas pour l’objectif de Snowflake. Ils vont surlivrer.

in

Flocon de neige (NYSE :NEIGE) l’action chute à la suite de l’événement Investor Day au cours duquel la direction a dévoilé des objectifs financiers à long terme très prudents. Quel est le problème avec ça ? Eh bien, les actions SNOW sont évaluées de manière agressive, pas de manière conservatrice.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Mais honnêtement, cette baisse a une lueur d’espoir que la plupart des gens ne voient pas – vous pouvez obtenir des actions SNOW à prix réduit, car nous pensons que l’action a un potentiel énorme que le marché ne voit pas.

Il y a trois raisons pour lesquelles nous pensons qu’il y a encore beaucoup de force motrice derrière cette société de plateforme de données basée sur le cloud malgré les inquiétudes des investisseurs.

Nous allons jeter un coup d’oeil.

La vraie valeur de l’action SNOW

Premièrement, Snowflake sera un gagnant à long terme à l’épicentre de l’émergence Économie du renseignement. En effet, l’entreprise cherche à construire la base de l’infrastructure sur laquelle les entreprises stockeront les données. Ces données orienteront ensuite les décisions commerciales.

Leur activité est au cœur même du « business », le potentiel de croissance de Snowflake est donc énorme. Un jour, ce sera une entreprise omniprésente. Pour qu’une entreprise survive dans le monde de plus en plus axé sur les données des années 2020, elle aura besoin de Snowflake.

Deuxièmement, les objectifs financiers de l’équipe ne reflètent pas ce qui se passera réellement. Donc, oui, compte tenu de l’énorme potentiel ici, les objectifs à long terme semblent prudents, comme mentionné précédemment. Mais c’est tout à fait normal pour Snowflake, dont l’équipe de direction aime sous-promettre et sur-livrer.

Ils visent 10 milliards de dollars de revenus d’ici la fin de l’exercice 2029. Nous étions assis autour de 11 milliards de dollars, nous pensons donc que leur objectif est une bonne base de référence, mais ces chiffres seront probablement supérieurs quand tout sera dit et fait.

Le véritable choc a été le guide de la marge d’exploitation – objectifs pour l’exercice 2029 de 75 % de marges brutes et de seulement 10 % de marges d’exploitation. C’est un taux de dépenses d’exploitation de 65 %, ce qui semble beaucoup trop élevé.

Nous étions également assis à 75 % de marge brute, mais à 20 % de marge d’exploitation. Nous réaffirmons la conviction que 20 %, et non 10 %, est la destination la plus probable pour les marges d’exploitation d’ici la fin de la décennie.

Et troisièmement, la valorisation de l’action SNOW est bonne. Si nos objectifs sont justes, les actions de l’entreprise sont évaluées à leur juste valeur. Si leurs objectifs prudents sont justes, le titre est sous-évalué. Nous pensons que Snowflake surperformera ses projections sciemment conservatrices, ce qui signifie que le titre est sous-évalué.

Ainsi, malgré les inquiétudes des investisseurs à la suite de la réunion de la journée des investisseurs de Snowflake, nous pensons que la société livrera trop en temps voulu et que l’action SNOW est correctement valorisée.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son Rapport quotidien 10X a atteint en moyenne un rendement ridicule de 100 % sur toutes les recommandations depuis son lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il fait.