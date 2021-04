Snow UK MAPPED: Où neige-t-il à travers le Royaume-Uni en ce moment? | Météo | Nouvelles

L’avertissement du Met Office disait: «Des averses hivernales persistantes toute la nuit, jusqu’à mardi matin, accompagnées de conditions venteuses, entraîneront des accumulations inégales de neige de 2 à 4 cm à certains endroits, principalement à l’intérieur des terres et sur les collines.

« Certaines routes et voies ferrées [are] susceptibles d’être affectées par des temps de trajet plus longs par la route, le bus et le train.

« [There will probably be] quelques plaques de glace sur certaines routes, trottoirs et pistes cyclables non traités.

« [There may be] quelques blessures causées par des glissades et des chutes sur des surfaces glacées. «