Snowflake Trump dit que les conservateurs devraient boycotter toutes les entreprises qui ne font pas ce qu’elles disent

Lundi soir, Donald Trump a prononcé un discours lors d’une collecte de fonds républicaine, et comme d’habitude il avait beaucoup de points extrêmes et illogiques à déballer. L’une des choses les plus importantes sur lesquelles il a insisté était un appel à tous les conservateurs pour qu’ils boycottent les entreprises qui ne soutiennent pas la politique et les principes républicains.

Son appel au boycott des entreprises qui n’ont pas de « principes conservateurs » était à la fois scandaleux et mal pensé.

Selon lui, lorsque les républicains cesseront d’aller dans ces entreprises, cela les obligera à changer de politique. On peut supposer que les partisans de Trump attendront avec impatience la liste des entreprises à boycotter, car il n’a pas été plus précis dans son discours.

Son discours a également été superposé par de nombreuses autres demandes. À un moment donné, il a dit que les républicains devraient faire pression pour que «le ministère de l’Intérieur construise le jardin national des héros américains que j’ai annoncés». Apparemment, il a oublié de faire les plans pour le faire construire avant de l’annoncer. Parmi les autres sujets abordés dans son discours, citons le fait de pousser son gros mensonge sur la fraude électorale et d’attaquer les républicains qui ont voté pour le projet de loi sur les infrastructures.

La vidéo diffusée par l’équipe de Trump dans la nuit vaut la peine d’être regardée. La meilleure partie de la vidéo est la musique de fond, qui est censée être patriotique mais est hilarante hors de propos. Il comprend un peu moins de deux minutes de son discours, qui devrait certainement être entendu pour lui-même et pas seulement lu.

Entre l’attaque verbale d’un membre de première année du GOP qui a aidé Biden à adopter un projet de loi et son vague appel au boycott de toute entreprise ayant des idéaux libéraux, le discours peut être en tête de liste des diatribes de Trump. C’est vraiment incroyable qu’il soit toujours invité à parler lors de ces conventions, et plus encore, il est étonnant de voir combien de membres du public s’accrochent avec ravissement à chaque mot.

Trump NRCC – « Et nous allons boycotter les médias qui ne nous traitent pas équitablement » $DWAC 🇺🇸 pic.twitter.com/7g0vZBy4FI – Donald $ DWAC (@Wega25636689) 11 novembre 2021

