Snowpiercer achève la production de la saison 3 et annonce le renouvellement de la saison 4 ⋆ 10z viral

TNT célèbre la fin de la production de la saison 3 de sa série dramatique à succès Perce-neige avec l’annonce d’un renouvellement de la saison 4 en début de saison. La star Daveed Diggs a partagé la nouvelle aux côtés de quelques autres membres de la distribution dans une nouvelle vidéo du tournage de Vancouver, que vous pouvez consulter ci-dessous !

Psssttt ! #Snowpiercer La saison 4 arrive. Es-tu prêt? pic.twitter.com/8kljUtcSq0 – Snowpiercer sur TNT (@SnowpiercerTV) 29 juillet 2021

“Perce-neige a été une série incroyablement réussie pour nous qui continue de captiver l’imagination des téléspectateurs, d’augmenter l’audience et de maintenir de bonnes cotes d’écoute », ont déclaré Sam Linsky et Adrienne O’Riain, co-responsables de la programmation originale scénarisée pour TBS, TNT et truTV. « Toutes nos saisons se lancent dans une aventure émotionnelle et inattendue, et les scénarios bien tracés continueront d’évoluer et de rester pertinents pour le public. Nous sommes ravis de garder le train en marche jusqu’à la saison quatre.

Au bout du Perce-neige Saison 2, Layton (Daveed Diggs) et Ruth (Alison Wright), qui ont été bannis dans la voiture à compost de Big Alice, ont comploté pour reprendre Snowpiercer. Avec l’aide de Javier (Roberto Urbina) et Alexandra (Rowan Blanchard), Layton et Ruth sont revenus à Snowpiercer et se sont ralliés à leurs supporters. Josie (Katie McGuiness) a détruit la voiture de l’Aquarium séparant la tête de Snowpiercer des 1 023 voitures restantes. Avec Layton aux commandes d’un «train de pirates» de 10 voitures, lui et son équipe se sont précipités à la station de recherche de Breslauer pour trouver Melanie (Jennifer Connelly).

La saison 3 reprend avec Layton (Diggs) et son cercle restreint commandant un petit train de pirates à la recherche de Melanie (Connelly) et d’un possible endroit chaud pour redémarrer la civilisation, aidé par un nouveau survivant. De retour sur Snowpiercer, M. Wilford (Sean Bean) consolide son pouvoir, déjoué uniquement par des alliés secrets de Layton cachés dans le train, engagés dans la cause.

Les nominés aux Emmy Archie Panjabi et Chelsea Harris rejoignent le casting de la saison 3, Mike O’Malley étant élevé au rang de régulier de la série. Perce-neige la troisième saison met également en vedette Jennifer Connelly, lauréate d’un Oscar, Daveed Diggs, lauréat d’un Grammy et Tony Award, Sean Bean, Rowan Blanchard, nominée aux Emmy Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, lauréate du Tony Award et nominée aux Grammy Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand et Steven Ogg.

Perce-neigeest produit par Graeme Manson, Aubrey Nealon, Marty Adelstein et Becky Clements, Matthew O’Connor, Ben Rosenblatt et Scott Derrickson, et les producteurs du film original, dont Bong Joon Ho, Miky Lee, Jinnie Choi, Park Chan-wook, Lee Tae-hun et Dooho Choi. L’émission est produite par Tomorrow Studios, avec CJ Entertainment. ITV Studios s’occupe de la distribution internationale.

Les saisons 1 et 2 sont actuellement disponibles pour se gaver sur l’application TNT, la saison 3 devant être diffusée sur TNT au début de l’année prochaine.