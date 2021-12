SNP a claqué alors que les Écossais se sont « détournés » des coups de rappel – « Rien de moins qu’une pagaille ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon, 51 ans, et le secrétaire à la Santé de Holyrood, Humza Yousaf, 36 ans, ont dit aux Écossais âgés de 40 ans et plus d’avancer leurs rendez-vous de rappel pour aider à minimiser l’impact de la variante Omicron. Mme Sturgeon a déclaré lundi aux députés du Parlement écossais: « Je dis à tous ceux qui se trouvent dans une position similaire à moi: essayez maintenant d’avancer votre rendez-vous de rappel. »

Le changement fait suite aux conseils du Comité mixte britannique sur la vaccination et la vaccination (JCVI), qui a également déclaré que les vaccins de rappel devraient être proposés à toute personne âgée de 18 ans et plus.

Cependant, le NHS Fife et le NHS Forth Valley ont déclaré qu’ils exigeaient toujours que les patients attendent au moins 24 semaines après leur deuxième inoculation avant de recevoir leur troisième vaccin.

On pense que les deux conseils de santé conserveront l’ancien calendrier jusqu’à ce que la documentation juridique correcte et d’autres dispositions soient en place.

Le journaliste du Holyrood Daily, Andrew Learmouth, faisait partie de ceux qui ont été refoulés à son arrivée pour recevoir sa dose de rappel au centre de vaccination de la mosquée de Glasgow.

Il a déclaré: « Je viens de me refuser mon coup de rappel à la mosquée de Glasgow.

« Même si j’avais un rendez-vous, même si l’avis du JCVI dit que je suis éligible, le NHSGGC ne laisse entrer personne à moins qu’il n’y ait 24 semaines entre le deuxième jab et le rendez-vous de rappel. »

M. Learmouth a ajouté: « Beaucoup de gens ont été refoulés.

« De toute évidence, une panne de communication quelque part. »

Répondant aux incidents signalés, le chef adjoint du Scottish Labour, Jackie Baillie, 57 ans, a déclaré: « Ce n’est rien de moins qu’une pagaille.

« Le besoin d’accélérer notre programme de rappel n’a jamais été aussi grand, nous ne pouvons donc pas refuser que des personnes soient refoulées.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Suite aux conseils du JCVI, des conseils cliniques et juridiques doivent être mis en place pour que les équipes de vaccination mettent en œuvre les changements.

« Cela a été avancé de toute urgence et des instructions ont maintenant été données à tous les conseils de santé pour vacciner conformément aux derniers conseils.

« Les nouvelles directives sont également mises à jour sur le site Web du NHS inform.

Ils ont ajouté : « Nous nous excusons auprès des personnes qui ont souhaité se faire vacciner de rappel et y ont assisté avant que les protocoles nécessaires ne soient mis en place.

« Les rendez-vous Booster sont réservés à l’avance via le portail, donc la grande majorité des rendez-vous n’aura pas été affectée. »