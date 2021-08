SNP a dépensé 670 000 £ pour du mobilier et du matériel informatique au milieu d’une enquête sur la fraude | Politique | Nouvelles

in

Une copie divulguée des projets de comptes 2020 du SNP a montré que plus de 670 000 £ avaient été dépensés en mobilier et en nouveaux ordinateurs l’année dernière. Cela fait suite à des affirmations d’initiés du parti selon lesquelles plus de 600 000 £ de dons pour payer une autre campagne référendaire ont été dépensés en frais juridiques pour les hauts responsables du parti qui ont été impliqués dans l’enquête de Holyrood de l’année dernière sur la mauvaise gestion par le gouvernement écossais des plaintes pour harcèlement contre Alex Salmond.

En outre, il a également été affirmé qu’une partie de l’argent avait été dépensée pour la rénovation du siège du SNP à Édimbourg.

Le parti nie les allégations, mais la police écossaise enquête sur 12 chefs d’accusation de fraude.

Il y a également de plus en plus d’appels à plus de transparence, notamment en ce qui concerne les salaires versés à M. Murrell, qui est le mari de Nicola Sturgeon, et à d’autres patrons.

Les comptes montrent que 385 520 £ ont été dépensés en mobilier, agencements et accessoires en 2020, ainsi que 229 750 £ en équipement informatique et plus de 55 000 £ en logiciels.

Ces dépenses ont éclipsé les 193 880 £ dépensés pour la campagne.

Les comptes ont également montré que les dons pendant la pandémie ont chuté de 55%, passant de 904 000 £ à 416 000 £.

Dans l’ensemble, le SNP avait un excédent de 1 091 420 £, bien que le revenu total soit passé de 5 290 000 £ à 4 427 000 £.

Des sources ont déclaré que cela était en partie dû à une baisse du nombre de membres.

Dans l’ensemble, le chiffre de 1 339 pour 2020 était de 5% plus élevé que l’année précédente, lorsque 1 264 personnes sont décédées de causes liées à la drogue, selon le National Records of Scotland (NRS).

Sue Webber MSP, porte-parole des conservateurs écossais en matière de drogue, a déclaré: «Les preuves sont claires que la crise des décès liés à la drogue en Écosse a commencé à devenir incontrôlable à partir de 2013.

“Un problème profond est devenu une crise lorsque le SNP a tout abandonné pour réclamer l’indépendance.”

Pamela Nash, directrice générale du groupe de campagne pro-Union Scotland in Union, a déclaré: «Ce sont des chiffres dévastateurs, chaque décès étant une tragédie qui a laissé des êtres chers sans parent, frère ou sœur, enfant, ami ou voisin.

« Cette crise honteuse est entièrement l’œuvre du SNP, et aucune tentative désespérée de détournement du Premier ministre ne peut cacher ce fait.

“Pendant bien trop longtemps, le SNP a détourné les yeux car il est obsédé par l’indépendance, et ces chiffres bouleversants doivent maintenant servir de rappel urgent au gouvernement de se concentrer sur les systèmes de santé publique et de justice décentralisés qu’il contrôle.”

En réponse, un porte-parole du SNP a déclaré: “Le parti est en pleine forme alors que nous nous préparons à garantir l’indépendance lors d’un référendum post-pandémique.”