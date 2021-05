“SNP a un problème de haine!” Fury au désagréable Tweet – Nicola Sturgeon sous pression | Politique | Nouvelles

Dans un tweet le mois dernier, Suzanne McLaughlin a révélé qu’elle «méprisait» le parti conservateur avant l’élection de Holyrood. Le candidat de Glasgow a déclaré: “Quand j’étais jeune et plein de rage, je détestais les conservateurs au plus profond de moi.” Maintenant que j’ai atteint un âge plus doux, je me suis rendu compte que je les méprise encore plus. “

Stephen Kerr, le whip en chef des conservateurs écossais, a été exaspéré par le Tweet et a affirmé que le SNP avait un “problème de haine”.

M. Kerr a également appelé le SNP à répondre aux commentaires du candidat qui figurait sur la liste régionale de Glasgow le mois dernier.

M. Kerr a déclaré: «Le SNP a un réel problème de haine.

«Est-ce vraiment le genre de pays dans lequel nous voulons vivre, où choisir de soutenir un parti politique différent fait de vous une figure de haine?

“Ce serait formidable de voir le Premier ministre désavouer ce genre de haine d’autant plus que cette personne se tenait à ses côtés sur la liste de Glasgow.”

Mme McLaughlin a également suscité la controverse après la découverte d’un précédent tweet plus tôt cette année.

En 2015, Mme McLaughlin a fait des remarques controversées concernant Israël, ce qui a suscité des critiques de la part des groupes de campagne.

Elle a déclaré en 2015: «De peur que quiconque n’ait le moindre doute.

Comme le rapporte The Sun, la Campagne contre l’antisémitisme a déclaré: «Le SNP a adopté la définition internationale de l’antisémitisme, qui déclare clairement qu’il est antisémite de refuser au peuple juif son droit à l’autodétermination ou de comparer les Israéliens aux nazis.

“Suzanne McLaughlin doit maintenant faire face à la discipline de parti.”

À l’époque, les conservateurs écossais ont appelé le premier ministre à agir, bien que le candidat soit resté sur la liste du parti pour l’élection.

Malgré la controverse, le SNP a procédé à une solide performance électorale à Holyrood.

En effet, le parti de Mme Sturgeon a remporté un siège supplémentaire à Holyrood pour conserver sa place de plus grand au parlement.

Bien que le SNP ait remporté 64 MSP, ils n’ont pas atteint la majorité globale, les conservateurs écossais ayant réussi à conserver les 31 sièges au début du mois.

Bien qu’elle n’ait pas atteint une majorité globale, Mme Sturgeon s’est engagée à mettre en œuvre ses plans pour sortir le pays de la pandémie avant de tenir un référendum sur l’indépendance.