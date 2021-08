SNP accusé d’avoir échoué des élèves écossais pour la DEUXIÈME année consécutive | Politique | Nouvelles

Oliver Mundell dénonce le “chaos des examens” écossais

Les données sur la liberté d’information (FOI) obtenues par les conservateurs écossais avant la journée des résultats nationaux, supérieurs et supérieurs avancés demain ont révélé que les élèves ont été marqués plus durement que l’année dernière. Cela survient après que le gouvernement écossais a introduit un nouveau modèle de certification alternatif (ACM) à la suite de l’annulation des examens formels en raison de COVID-19 pour la deuxième année consécutive.

L’ACM visait à permettre aux enseignants de décider des notes des élèves sur la base des preuves de leur réussite.

La Scottish Qualifications Authority (SQA) doit publier les notes déterminées par l’ACM pour 145 000 étudiants, bien que des résultats provisoires aient été fournis aux élèves avant la fin du trimestre.

Mais les conservateurs écossais ont déclaré que le nouveau système était tout aussi « injuste et imparfait » que l’année dernière.

Le vice-premier ministre écossais John Swinney a précédemment présidé un revirement controversé des résultats des examens en raison de COVID-19 en 2020.

Les étudiants écossais obtiendront leurs résultats d’examen demain (Image: .)

Les examens de 2020 ont provoqué des réactions négatives de la part des étudiants (Image: PA)

Plus de 124 000 résultats ont été déclassés lors d’un processus de modération SQA bâclé en août 2020, qui a été introduit après que COVID-19 a forcé la suppression des examens.

Les protestations ont forcé M. Swinney à s’excuser, les notes modifiées étant finalement retirées, créant une énorme réaction de la part des parents, des étudiants et des enseignants.

Les données préliminaires publiées par plusieurs conseils cette année montrent des baisses spectaculaires avec des passes AC plus élevées dans le conseil de l’Aberdeenshire en baisse de 4,7% en moyenne.

Par rapport aux résultats de 2020, il y a également eu des baisses de plus de 11 % en mathématiques, de plus de 17 % en chimie et de près de 13 % en physique.

La secrétaire écossaise à l’Éducation, Shirley Anne Somerville (Image: PA)

Pendant ce temps, les cols Higher AC dans la région du Highlands Council ont baissé de 7,5% en moyenne.

Par rapport aux résultats de 2020, il y a également eu des baisses de plus de 20 % en biologie, de plus de 15 % en chimie, de plus de 14 % en mathématiques et de plus de 10 % en physique.

Dans le même temps, le gouvernement écossais doit prendre une décision ce mois-ci sur la poursuite des examens de 2022.

Oliver Mundell MSP, porte-parole de Scottish Conservative Education, a déclaré : « Il semble que le système de cette année soit tout aussi injuste et imparfait que l’année dernière.

Oliver Mundell MSP, porte-parole des conservateurs écossais pour l’éducation (Image: PA)

« Les élèves semblent avoir été confrontés à une loterie du code postal.

«Nous avons averti que cela pourrait se produire lorsqu’il est devenu clair que les jeunes passeraient des examens dans des conditions incohérentes, avec de grandes variations de difficulté d’un conseil à l’autre et même d’une école à l’autre.»

Le Dumfriesshire MSP a également fait valoir que le système d’examens écossais traditionnel devrait être conservé après « deux années de chaos ».

Il a ajouté : « Ces années consécutives de chaos sont l’argument le plus solide en faveur du maintien et de la restauration des examens écossais traditionnels.

« La profonde injustice dont les jeunes ont souffert ne peut pas devenir un événement annuel. »

Ross Greer MSP, représentant de l’éducation des Verts écossais, a déclaré que le jour des résultats des examens devrait être “marqué d’excuses”.

Il a ajouté: «Le gouvernement écossais et la SQA devraient commencer la journée des résultats de cette année par des excuses aux jeunes écossais pour les niveaux de stress et d’anxiété tout à fait évitables auxquels ils ont été soumis.

“La décision d’annuler les examens a été prise beaucoup trop tard, le système de notation alternatif était basé sur des preuves qui n’existaient pas encore et le seul moyen de le produire à temps était de passer des tests qui reflétaient de manière significative les examens qu’ils avaient annulés. “

M. Greer a également prévu le processus d’appel de la SQA, qui permet aux étudiants mécontents de faire appel de leurs notes, mais pas pour des motifs de compassion ou d’autres circonstances exceptionnelles.

Il a ajouté : « Il est scandaleux que la SQA ait refusé d’en tenir compte malgré les histoires de jeunes devant passer ces examens de facto quelques jours seulement après avoir perdu un membre de leur famille ou alors qu’ils étaient eux-mêmes gravement malades.

Les examens ont été annulés cette année quelques semaines seulement avant leur début (Image: .)

Beatrice Wishart MSP, porte-parole des libéraux démocrates écossais pour l’éducation, a déclaré: “J’espère que chaque élève obtiendra les résultats qu’il mérite, mais je crains que ce ne soit pas le cas.

“Le fait que le chef de la SQA n’ait pas jugé bon de s’excuser pour le désordre des résultats de l’année dernière suggère que peu de leçons ont été tirées.”

Le MSP des îles Shetlands a également déclaré: “Les élèves ont été contraints de passer des examens sauf le nom, passant jusqu’à 40 évaluations en 8 semaines, entassés avec peu de préavis.”

En réponse, une porte-parole du secrétaire écossais à l’Éducation pour Shirley-Anne Somerville a accusé les partis d’opposition de « faire de la politique ».

Elle a déclaré: «Il est décevant de voir des partis d’opposition attaquer les résultats avant même qu’ils ne soient sortis et essayer de faire de la politique avec les écoliers écossais, plutôt que de s’engager de manière constructive pour célébrer les réalisations de nos jeunes dans des circonstances extraordinaires.

« Je félicite les apprenants et les enseignants – l’opposition devrait faire de même.

« L’approche plus flexible de cette année fournira des résultats justes, crédibles et cohérents basés sur le jugement des enseignants sur les preuves de la réussite de chaque élève.

« Les chefs de file de l’industrie et les employeurs écossais ont également clairement indiqué qu’ils reconnaissaient et valorisaient les qualifications obtenues par les jeunes cette année autant que toute autre année. »

Cela survient après que le gouvernement écossais a annoncé un financement supplémentaire de 50 millions de livres sterling pour recruter de nouveaux enseignants.

Il est suggéré que jusqu’à 1 500 nouveaux postes, y compris des assistants de classe, soient créés dans le cadre du programme.

Mais les critiques ont averti qu’il restait encore beaucoup à faire pour rectifier le programme éducatif grinçant de l’Écosse.

Le porte-parole de l’éducation travailliste écossais, Michael Marra, a déclaré que l’argent doit être démontré qu’il s’agit d’un financement totalement nouveau pour que le plan fonctionne correctement.

Il a déclaré: “Ce n’est qu’un premier pas vers l’annulation des années de coupes SNP.

“Ce gouvernement doit s’atteler à réparer ses propres dégâts, mais cela arrive à un moment de perte sans précédent en matière d’éducation.

“Le SNP reste dans le déni de l’ampleur des défis auxquels les écoles sont confrontées s’ils pensent qu’il s’agit d’une solution miracle.

“Cela ne fait que commencer à inverser les coupes du SNP dans l’éducation – sans parler de la dévastation causée par la pandémie.”

Mme Sommerville a ajouté : « Le recrutement de personnel plus permanent sera l’une des pierres angulaires de la reprise.

“Le financement de 50 millions de livres sterling permettra aux conseils de recruter plus d’enseignants et d’assistants de soutien aux élèves l’année prochaine.”