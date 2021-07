SNP accusé d’avoir laissé le virus monter en flèche après que l’Écosse a été nommée «capitale européenne de Covid» | Politique | Nouvelles

Le nouveau rapport choquant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a montré que l’Écosse était le seul pays d’Europe à avoir un taux de cas de 150 pour 100 000 habitants. Le rapport a également révélé que six des dix principaux points chauds du continent pour les coronavirus se trouvaient en Écosse – les trois premiers au nord de la frontière.

Parmi les données, Tayside a enregistré le pire taux d’infection, avec 1 080 cas pour 100 000 personnes au cours des deux dernières semaines.

Selon les derniers chiffres de l’enquête sur les infections de l’ONS, l’Écosse aurait également le taux de Covid le plus élevé du Royaume-Uni, avec des niveaux estimés de la population écossaise 73% plus élevés qu’en Angleterre, le triple de ceux du Pays de Galles et plus de quatre fois plus élevés que ceux de Irlande du Nord.

Avec l’augmentation du nombre de cas, le premier ministre Nicola Sturgeon a reconnu que le système de recherche des contacts Test and Protect était « sous pression », mais a insisté sur le fait qu’il « s’en sort bien ».

Mais samedi, le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, a confirmé que les traceurs de contacts n’envoient désormais que des SMS aux contacts principaux plutôt que d’appeler dans tous les cas, sauf les plus à haut risque ou les plus complexes.

Les ministres écossais ont également subi des pressions après que le gouvernement écossais a déclaré que les masques resteraient obligatoires en Écosse après le Freedom Day malgré la suppression des réglementations en Angleterre.

L’ensemble de l’Écosse devrait passer au niveau 0 le 19 juillet avant que presque toutes les restrictions majeures ne soient ensuite levées en août.

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar souhaite maintenant que le Parlement écossais soit rappelé des vacances car il a averti que la sortie de la pandémie « repose sur le fil du rasoir ».

Le MSP de Glasgow a ajouté : « Il devient de plus en plus clair de jour en jour que le gouvernement écossais a permis à Covid de devenir incontrôlable en Écosse et la réponse des ministres a été tout simplement trop lente.

LIRE LA SUITE: Liz Truss s’approche d’un méga accord commercial de 5 milliards de livres sterling sur le Brexit avec Israël

« Il y a cinq semaines, avant que ce récent pic ne s’installe, les travaillistes écossais ont appelé à ce que les centres de vaccination sans rendez-vous deviennent la norme – mais les ministres ont traîné et maintenant notre sortie de la pandémie repose sur le fil du rasoir.

“En ce moment, nous devrions intensifier nos efforts pour contenir le virus, mais au lieu de cela, le SNP a coupé les coins ronds sur Test and Protect et a laissé le déploiement du vaccin s’arrêter.

“Le Parlement doit être rappelé de toute urgence afin que les ministres puissent répondre aux questions sur cette crise croissante.”

Annie Wells, porte-parole des conservateurs écossais en matière de santé, a déclaré : « Il est choquant et profondément préoccupant que l’Écosse devienne rapidement la capitale de l’Europe de Covid.

A NE PAS MANQUER :

Le personnel du NHS qui travaille dur forcé par le SNP au sud de la frontière pour un traitement [LATEST]

Les travaillistes gallois admettent un futur référendum «sur la table» [INSIGHT]

Le programme d’emplois de 100 millions de livres sterling ne paie pas SINGLE PENNY [REVEAL]

« Le SNP essaie de donner une image positive du fait qu’il est au sommet de cette situation alors qu’en réalité, la seule chose sur laquelle il est au-dessus est les tables de hotspot Covid. »

Le MSP de Glasgow a ajouté: «’Ces nombres de cas en spirale sont un rappel brutal que nous ne pouvons pas être complaisants dans notre lutte contre le virus.

“Au lieu d’apparaître sur les caméras de télévision pour tenter de justifier les échecs, le gouvernement SNP doit réparer le système Track and Trace, accélérer le déploiement du vaccin et garantir que les décisions cliniques conservent la confiance du public.”

Linda Bauld, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a souligné qu’il pourrait y avoir un «léger retard» pour assouplir les restrictions le 19 juillet si le nombre de cas ne diminue pas.

Elle a ajouté: «Pour le moment, la musique d’ambiance est que nous procédons à ces dates, mais je pense que le gouvernement écossais en particulier a toujours été assez prudent.

“Je ne pense pas qu’ils rejetteraient l’idée qu’il pourrait y avoir un léger retard à la prochaine étape à la mi-juillet si ces chiffres ne s’installent pas.”

En réponse, un porte-parole du secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, a déclaré que le nombre de nouveaux cas restait une “cause d’inquiétude” concernant les infections au volant de la variante Delta.

Ils ont ajouté: «Nous progressons aussi rapidement que possible dans les étapes finales de notre déploiement de vaccin.

« Ceci est limité par l’offre, nous ne pouvons donner Pfizer qu’aux groupes d’âge plus jeunes. »

Un porte-parole du gouvernement écossais a ajouté : « Il y a environ 8 à 10 % d’immunité de la population en moins en Écosse, par rapport à l’Angleterre et au Pays de Galles, car moins d’Écossais avaient le virus à un stade précoce, ce qui rend la population potentiellement plus sensible à la variante Delta. »

La semaine dernière, il y a eu le plus de cas de coronavirus qu’à n’importe quel moment de la pandémie, avec un pic de 4 484 nouvelles infections enregistrées.