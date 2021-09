SNP accusé de présider au « chaos » alors que les victimes d’un crime ont été forcées d’attendre des années pour obtenir justice | Politique | Nouvelles

in

Les données accablantes du Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS) révèlent que le nombre d’affaires conclues au cours du dernier trimestre de 2021 entre mars et mai était de 16 269. C’est plus de 7 000 de moins qu’une moyenne trimestrielle avant la pandémie de 23 475.

Pendant ce temps, le nombre d’actes d’accusation de la Haute Cour est également passé de 191 au trimestre précédent à 173, tandis que 43 341 procès prévus sont toujours en cours dans le système judiciaire écossais.

Les chiffres signifient que les victimes d’actes criminels doivent attendre de nombreuses années pour obtenir justice et hier soir, les partis d’opposition de Holyrood ont averti que l’arriéré pourrait s’aggraver.

Jamie Greene MSP, porte-parole de la justice conservatrice écossaise, a affirmé qu’au rythme actuel, certains procès pourraient prendre « deux à trois ans » pour aboutir devant les tribunaux.

Il a ajouté : « Le SNP préside aux retards toujours croissants dans notre système judiciaire et cela ne fera que créer plus de chaos dans nos tribunaux.

« Alors que les restrictions se sont assouplies, les ministres du SNP ont été trop lents à veiller à ce que l’arriéré de nos tribunaux soit traité.

« Des dizaines de milliers de procès qui continuent d’être retardés sont totalement insoutenables.

« Moins de victimes n’obtiennent pas justice pour les crimes commis contre elles et beaucoup trop de prisonniers sont en détention provisoire dans l’attente de leur sort.

« Le SNP ne fait tout simplement pas assez pour accélérer ce processus. »

M. McArthur a exhorté le nouveau secrétaire écossais à la Justice, Keith Brown, à expliquer comment il éliminera la charge de travail qui s’accumule dans le système judiciaire.

Cela survient après qu’Eric McQueen, chef du SCTS, a déclaré aux MSP que l’arriéré pourrait mettre dix ans à se résorber en juin.

En réponse, un porte-parole de SCTS a déclaré : « Le Scottish Courts and Tribunals Service a été proactif dans la mise en œuvre de solutions pour maintenir les activités essentielles des tribunaux tout en garantissant la sécurité des personnes.

« L’Écosse a été l’une des premières juridictions à reprendre les procès dans les affaires les plus graves, en utilisant des centres de jurés éloignés. »

Un porte-parole du gouvernement écossais a ajouté: « Alors que les restrictions de santé publique sont encore assouplies et que l’Écosse continue de s’ouvrir, le système judiciaire réagit et examine des approches créatives pour atténuer les défis importants présentés par Covid.

«Nous nous sommes engagés à investir 50 millions de livres sterling cette année dans le programme Justice Recover, Renew, and Transform pour conduire de nouvelles réformes et aider à augmenter le débit des affaires judiciaires, ce qui est le moyen le plus important de réduire le nombre de détentions provisoires.

«Nous avons vu des preuves tangibles de ce travail cette semaine, avec les cours et le service des tribunaux écossais progressant avec une capacité supplémentaire de 16 tribunaux, ce qui constitue une partie importante de notre programme de rétablissement, rendu possible par une collaboration continue dans l’ensemble du système judiciaire.»