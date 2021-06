in

Les MSP ont adopté deux lois d’urgence sur les coronavirus l’année dernière, toutes deux en séance d’une journée, qui visaient à aider le pays dans la lutte contre COVID-19. Mais le vice-premier ministre John Swinney a déclaré que des travaux étaient en cours sur un nouveau projet de loi qui prolongerait certaines des dispositions jusqu’au 30 mars de l’année prochaine.

Cela inclurait une autre prolongation possible, en attendant l’approbation parlementaire, jusqu’au 30 septembre 2022.

Les lois d’urgence ont conféré aux ministres du gouvernement écossais dirigés par le SNP des pouvoirs étendus, notamment d’apporter des modifications au système judiciaire, notamment en autorisant la libération anticipée des prisonniers si le virus causait des problèmes au sein du service pénitentiaire, du secteur de la location et des fonctions des organismes publics.

Cependant, les partis d’opposition ont affirmé qu’il était “alarmant” que le gouvernement écossais dirigé par le SNP cherchait à faire adopter la législation.

Murdo Fraser, MSP conservateur écossais pour Covid Recovery, a déclaré qu’il était “difficile de voir” comment l’extension des pouvoirs jusqu’en septembre de l’année prochaine pourrait être justifiée.

S’exprimant à Holyrood cet après-midi, le MSP régional de Mid Scotland et de Fife a ajouté : consultation ou examen approfondi et plus de trois mois avant l’expiration des pouvoirs actuels.

Il a ajouté plus tard : « Le SNP n’a pas réussi à obtenir la majorité, mais de toute façon, il a déjà commencé à manquer de respect au Parlement écossais.

« La précipitation pour étendre autant de lois d’urgence est alarmante. On dirait que le SNP est en panne d’électricité.

Pendant ce temps, le chef adjoint du parti travailliste écossais Jackie Baillie a demandé à M. Swinney si une interdiction d’expulsion serait incluse dans le nouveau projet de loi.

L’interdiction, qui couvre toute zone relevant des restrictions de niveau 3 ou 4 de Covid, actuellement aucune partie de l’Écosse n’a commencé avant Noël pour garantir que personne ne puisse perdre sa maison pendant la pandémie, mais ne fait partie d’aucun des deux actes d’urgence.

S’exprimant à Holyrood au sujet de la prolongation, M. Swinney a déclaré: “Il est clair que certaines des dispositions de la loi seront nécessaires après la date d’expiration actuelle du 30 septembre de cette année afin de répondre à la menace continue pour la santé publique en Écosse. par Covid.

« Pour garantir que les services publics sont en mesure de remplir leurs fonctions comme prévu, le projet de loi sur le coronavirus (extensions et expiration) (Écosse) a été préparé en vue de son introduction plus tard ce mois-ci pour permettre un examen par le Parlement avant les vacances d’été.”

Le ministre du gouvernement écossais dirigé par le SNP a également déclaré qu’il était important que les services publics touchés par la nouvelle législation aient suffisamment de temps pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est adopté dans le projet de loi.

Il a ajouté: “J’ai demandé qu’il y ait un maximum de temps parlementaire pour examiner cette législation avant que le Parlement ne se lève pour les vacances d’été.”

Les MSP ont soutenu le projet de débattre de l’extension des pouvoirs du gouvernement sur les coronavirus sur trois jours entre le mardi 22 juin et le jeudi 24 juin par 87 voix contre 32.