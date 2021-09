SNP complot vote Indyref2 dans l’année comme défi lancé à Boris: “Pas de question de légalité” | Politique | Nouvelles

in

Chris Hanlon, le responsable de l’élaboration des politiques du SNP, a présenté une motion débattue par les membres lors de la conférence des Nats aujourd’hui, appelant le parti à mener un “débat national détaillé et sérieux” sur l’indépendance. La motion appelait également à un engagement dans le manifeste du SNP à organiser un référendum pour la reprise « une fois qu’il sera possible de le faire en toute sécurité » et se félicite du projet de loi publié avant les élections parlementaires écossaises.

Dans le cadre de la motion qui a été soutenue par 535 voix contre 10, les délégués à la conférence ont également reconnu que lors des élections de mai, le SNP avait reçu un mandat sans équivoque du peuple écossais pour organiser un référendum sur l’indépendance et cette conférence espère que l’avenir de l’Écosse sera dans le mains.

M. Hanlon, s’exprimant en faveur de la motion, a déclaré aux membres du SNP : « En mai de cette année, nous avons demandé au peuple souverain d’Écosse d’autoriser le prochain gouvernement écossais à organiser un référendum sur la conclusion d’une union politique avec le reste de la Le Royaume-Uni.

« Il n’est plus adapté à son objectif et ne peut qu’entraver nos efforts pour reconstruire à partir de Covid.

« L’organe souverain, qui n’a pas de supérieur légal au Royaume-Uni, a clairement et sans ambiguïté donné une instruction à nos représentants élus à Holyrood qu’ils doivent le faire d’ici la fin de la législature actuelle.

« Donc, cette résolution ne concerne pas la tenue d’un référendum légal, la constitution et la loi sont claires : l’organe souverain a émis une instruction.

“Nous aurons un référendum et il n’est pas question de sa légalité.”

M. Hanlon a également insisté sur le fait que le calendrier d’un autre vote n’était “pas un coup de pied dans la boîte”, au milieu de certains appels de partisans indépendantistes pour un autre référendum dès que possible.

Mais l’économiste Andrew Wilson, qui a présidé la Commission de croissance du SNP, a déclaré qu’un vote pourrait avoir lieu dès l’automne 2022.

LIRE LA SUITE: Boris revient sur sa promesse de « passer au niveau supérieur », prévient les députés

Les politiciens et militants unionistes ont qualifié la décision d’adopter la motion d'”insultante”.

Pamela Nash, directrice générale de l’Écosse à Union, a déclaré: «La direction du SNP devrait passer plus de temps à écouter le pays et moins de temps à écouter ses partisans.

« Il est insultant qu’un politicien puisse penser que la planification d’un deuxième référendum conflictuel est une bonne utilisation du temps et des ressources du Parlement et du gouvernement.

Ian Murray MP, secrétaire du Labour’s Shadow Scotland, a déclaré: «La conférence du SNP soutenant un référendum n’est pas un choc, mais pour la plupart des gens, c’est la dernière chose à laquelle ils pensent.

« Le SNP n’en était que trop conscient lors des élections, c’est pourquoi il a promis de se concentrer sur la reprise. Ils ont rompu cette promesse.

« Il est temps pour eux d’arrêter de se parler de leur obsession séparatiste et de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. »

Donald Cameron MSP, porte-parole des conservateurs écossais, a déclaré : « Le SNP n’a pas réussi à remporter la majorité aux élections de mai et a raté sa propre cible.

“Aucune rhétorique de conférence ne changera cela.

“Chaque parti politique devrait travailler à la reprise de l’Écosse après la pandémie, ce qui pourrait prendre des années.

“Se fixer sur une répétition du référendum de 2014 ne fera que nuire à nos chances de reconstruire l’économie, de soutenir notre NHS et nos services publics, et de remettre l’éducation de nos jeunes sur les rails.”

En réponse, Angus Robertson, secrétaire du Cabinet pour la Constitution et les Affaires extérieures, a déclaré : dévolution lors des élections de mai.

«Je suis ravi que la conférence ait maintenant soutenu cette motion visant à adopter le projet de loi sur le référendum et à garantir que l’avenir de l’Écosse sera remis entre les mains de l’Écosse avec un référendum pour la reprise.

« Nous ne pouvons pas faire confiance aux conservateurs pour protéger l’avenir de l’Écosse.

“C’est pourquoi il est si important que l’Écosse ait le choix de tracer une voie différente et meilleure avec l’indépendance.”

Le vote fait suite à un sondage pour le Sunday Times qui suggère que 53% des électeurs ayant une préférence souhaiteraient un référendum dans les cinq prochaines années, bien que seulement 17% voudraient que cela se produise dans les 12 prochains mois.