SNP encourage les écoles à «faire face à l’histoire coloniale du Royaume-Uni» dans des classes inspirées du BLM | UK | Nouvelles

Toutes les écoles écossaises sont invitées à adopter les leçons qui mettront en valeur l’Écosse et l’histoire coloniale du Royaume-Uni. Le manifeste du SNP pour les élections de Holyrood le mois prochain – que Nicola Sturgeon est appelé à gagner – incluait le projet d’inclure le programme d’enseignement financé par les contribuables inspiré par le mouvement Black Lives Matter.

Le manifeste déclare que le mouvement, qui a pris une importance mondiale après la mort de George Floyd, avait «mis en lumière la persistance de l’injustice raciale et de la violence raciale, et la nécessité pour les pays de faire face à leur histoire coloniale».

Il disait: «Nous allons créer un nouveau programme d’éducation antiraciste dans les écoles, y compris un soutien au développement professionnel des enseignants, permettant à chaque école d’accéder à une éducation antiraciste de haute qualité.

«Pour suivre les progrès, nous améliorerons le signalement et la publication de données sur les incidents racistes dans les écoles.»

S’adressant au Telegraph, Chris Whatley, professeur d’histoire écossais à l’Université de Dundee, a déclaré qu’il comprenait pourquoi la politique avait été proposée, mais a exprimé sa crainte que seuls les aspects négatifs de l’histoire coloniale du Royaume-Uni soient présentés dans le cadre du programme SNP.

«Bien sûr, l’esclavage doit être condamné», a déclaré le professeur Whately.

«Un bon programme d’histoire reconnaîtrait l’importance de comprendre les contextes dans lesquels cette horrible traite des êtres humains s’est alors déroulée.

«L’équilibre aussi serait essentiel – une appréciation du fait que l’empire était à bien des égards maléfique selon les normes d’aujourd’hui, [but] L’Écosse doit aujourd’hui beaucoup aux gains d’Empire, une entreprise à laquelle les Écossais ont activement participé.

Les réactions aux plans proposés sont mitigées. Certains Écossais ont été irrités et ont condamné les plans.

Clare Adamson, candidate du SNP pour Motherwell et Wishaw, a déclaré au Telegraph: «Le SNP s’est engagé à renforcer l’éducation de nos jeunes et à reconnaître l’importance d’intégrer l’égalité et les droits de l’homme dans notre éducation.

«Il n’est pas vrai que l’enseignement sur le racisme doit être impartial. Le racisme est une erreur et nos écoles devraient le dire.

Le manifeste soutient également la protection des droits des LGBTQ et a promis d’améliorer le soutien en santé mentale.