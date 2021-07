SNP fustige le leadership de Boris Johnson et l’accuse d’avoir écarté Sturgeon | Politique | Nouvelles

in

Angus Robertson, secrétaire du Cabinet du gouvernement écossais pour la Constitution et ancien chef du SNP à Westminster, a attaqué M. Johnson pour avoir sapé la décentralisation. Apparaissant devant un comité de la Chambre des Lords, le politicien écossais a affirmé que le Premier ministre avait fait preuve de négligence envers le Royaume-Uni.

Donnant des preuves sur l’avenir du Royaume-Uni, il a déclaré qu’il y avait un manque d’engagement entre Downing Street et les autres nations.

Se référant aux réunions avec les dirigeants des nations décentralisées, il a déclaré : « Jusqu’à présent, le Premier ministre ne semble pas penser qu’en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, il devrait largement participer à ces choses.

“Il préfère que quelqu’un d’autre fasse ça.”

Il a poursuivi en affirmant que les réunions qui ont eu lieu entre les dirigeants des quatre nations ont été chaotiques.

M. Robertson a déclaré: “L’expérience sur la façon dont cela fonctionne parfois est littéralement si amateur que vous pouvez à peine le croire.

“Être jeté dans des réunions pour lesquelles il n’y a pas eu de consultation sur les dates, décrites comme des” sommets “, la documentation des principales réunions de haut niveau n’étant partagée que la veille de leur tenue, être invité à assister aux réunions mais ensuite se faire dire que vous n’êtes pas en mesure parler. Je pourrais continuer.

Ses commentaires interviennent après que M. Johnson a écrit à Nicola Sturgeon, Mark Drakeford et aux dirigeants d’Irlande du Nord pour les convoquer à un sommet conjoint en mai.

À la suite des élections aux parlements de Holyrood et gallois, le Premier ministre a appelé à une réunion « pour discuter de nos défis communs et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble dans les mois et les années à venir pour les surmonter ».

La réunion a été reportée de sa date d’origine car Mme Sturgeon et M. Drakeford ont accusé le n ° 10 de ne pas avoir défini d’objectifs clairs lors de la réunion.

Dans une lettre, le payeur a critiqué le gouvernement de Westminster pour avoir envoyé “une proposition d’ordre du jour très approximative” sans aucun accord sur les questions à discuter.

Mme Sturgeon et M. Drakeford ont écrit: “Nous sommes tous deux profondément déterminés à participer à un tel sommet et à travailler ensemble de manière appropriée sur Covid Recovery – mais, comme nous sommes sûrs que vous le faites, nous voulons que la réunion soit une discussion significative avec des résultats substantiels , et pas seulement un exercice de relations publiques.

“Notre point de vue est que cela sera mieux réalisé si une préparation plus détaillée est effectuée à l’avance.”

Ils ont déclaré qu’il était essentiel que le sommet ne soit pas simplement un “exercice de coche”.

Le SNP a ensuite été critique lorsqu’une autre réunion entre Michael Gove et les dirigeants délégués a eu lieu lors de l’un des matches de football de l’Euro 2020 en Écosse.

Une source de Holyrood a déclaré à l’époque: “Gove semble complètement désemparé. Soit il ne connaît pas le match contre l’Écosse, soit il s’en fiche.

“Nicola sera à l’appel chaque fois que cela aura lieu.

“Mais le fait que les conservateurs aient essayé d’organiser un soi-disant appel des quatre nations pour affronter l’un des plus grands événements sportifs écossais depuis des décennies est ironique. Cela montre que l’Écosse n’est même pas sur leur radar.”

Un porte-parole du gouvernement britannique a rejeté les affirmations selon lesquelles M. Johnsonon ne s’intéresse pas à l’Union.

Ils ont déclaré : « Le Premier ministre a toujours pleinement soutenu la décentralisation.

“En tant que ministre de l’Union, il plaide constamment en faveur d’un Royaume-Uni fort et affirme que nous sommes à notre meilleur lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun, comme l’a montré la pandémie.”