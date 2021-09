SNP honteux alors que le ministre de la Santé de Sturgeon est «décroché» de la «violation» ministérielle | Politique | Nouvelles

in

Le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, a fait une déclaration mardi au Parlement écossais, admettant que plus de 100 militaires apporteraient leur soutien au service d’ambulance écossais. Le service est soumis à une pression aiguë, provoquant de graves attentes pour les patients, obligeant les ministres du SNP à demander l’aide des forces armées britanniques.

Cependant, les détails exacts de l’annonce ont été divulgués par le ministre du SNP quelques heures avant sa remise au Parlement.

Le code ministériel du gouvernement écossais stipule qu’une annonce doit être faite au parlement lorsque Holyrood est en session.

Stephen Kerr MSP, whip en chef des conservateurs écossais a écrit au premier ministre Nicola Sturgeon pour demander que des mesures soient prises à la suite de la violation présumée.

Mais le gouvernement écossais a déclaré que M. Yousaf s’était excusé et considérait “l’affaire close”.

M. Kerr, le MSP du centre de l’Écosse, a ajouté : « C’est une arrogance à couper le souffle de la part du SNP.

« Humza Yousaf a lui-même admis avoir enfreint le code ministériel, mais le SNP n’aurait guère pu être plus rapide pour décider qu’il n’y avait pas lieu de répondre.

«C’est typique de ce gouvernement SNP élevé et puissant qui pense qu’il peut éviter un examen minutieux à chaque tournant.

“Humza Yousaf a méprisé le Parlement et aurait dû faire l’objet d’une enquête approfondie sur cette violation flagrante des règles.”

M. Kerr a également écrit au président du comité des normes, procédures et nominations publiques du parlement écossais au sujet de M. Yousaf.

Le secrétaire écossais à la Santé a été réprimandé par la présidente du Parlement écossais, Alison Johnstone, avant de faire sa déclaration et a ensuite présenté ses excuses à Mme Johnstone et aux députés.

À la suite d’une enquête menée par James Hamilton QC pour savoir si le Premier ministre a induit le Parlement en erreur en ce qui concerne l’enquête d’Alex Salmond – qui a révélé qu’elle n’avait pas sciemment induit en erreur les MSP – Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle se retirerait s’il s’avérait qu’elle avait enfreint le code ministériel.

“Soyons clairs. Si le rapport de M. Hamilton avait été dans l’autre sens, je l’aurais accepté”, a déclaré la Première ministre, se défendant contre un vote de défiance le 23 mars.

” S’il avait découvert que j’avais enfreint le code autrement que de la manière la plus technique et la plus immatérielle, j’aurais été ici en ce moment en train de remettre ma démission, car l’intégrité du poste que j’ai le privilège d’occuper compte vraiment pour moi.

“Le poste de premier ministre est plus important que tout titulaire temporaire de celui-ci.”