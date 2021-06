SNP honteux d’avoir giflé de braves soldats avec des hausses d’impôts paralysantes | Politique | Nouvelles

Personnel en service dans l’armée, la marine et la RAF qui sont basés dans des bases à travers l’Écosse, y compris la base navale HM Clyde, qui abrite les sous-marins britanniques de dissuasion nucléaire et de chasseurs-tueurs et la RAF Lossiemouth, qui abrite la moitié de la force britannique Typhoon et des avions de patrouille maritime de chasse sous-marine doivent payer des taux d’imposition plus élevés en Écosse que leurs homologues anglais. Les chiffres du ministère de la Défense montrent que 7 000 militaires et femmes ont reçu des paiements allant de 12 £ à 2 200 £ avec un paiement moyen de 850 £ pour lutter contre les différences définies par le gouvernement écossais dirigé par le SNP.

Alors que cela représentait 100 personnes de moins que l’année fiscale 2018/19, les dépenses totales ont augmenté de 2,4 millions de livres sterling en 2019/20, de sorte que tout le personnel a le même salaire net à travers le Royaume-Uni.

Les Écossais paient un taux d’imposition de 20 % entre 14 668 £ et 25 296 £, 21 % jusqu’à 43 662 £ et un taux plus élevé de 41 % au-dessus de ce montant.

Un taux de départ de 19% s’applique au-dessus de 12 571 £ et en dessous de 14 585 £.

Cependant, les Écossais ne paient plus que leurs homologues anglais que s’ils gagnent plus de 27 000 £ par an.

Cela signifie qu’un officier avec un salaire de 48 000 £ paierait 1 073 £ de plus en Écosse qu’en Angleterre, par exemple dans le cadre du régime punitif.

Le chancelier Rishi Sunak a signé un remboursement permanent pour le personnel des forces armées résidant en Écosse l’été dernier après un premier pilote de deux ans.

La baronne Goldie, ministre d’État à la Défense, a déclaré que tous les membres des forces armées devraient être « traités de manière égale et équitable » dans tout le Royaume-Uni.

Elle a ajouté: “Nous voulons rassurer nos braves troupes qu’elles ne seront pas pénalisées pour avoir simplement fait leur devoir en payant les impôts plus élevés du SNP et qu’elles seront correctement indemnisées dans leurs fiches de paie chaque année.”

Liz Smith MSP, porte-parole des finances des conservateurs écossais, a ajouté : « Cette compensation du gouvernement britannique est la bienvenue car il n’est pas normal que les membres des forces armées servant en Écosse gagnent moins que leurs collègues faisant exactement le même travail ailleurs au Royaume-Uni.

« Au cours de ces 15 derniers mois, nos forces armées sont intervenues pour effectuer des tâches essentielles à la gestion de la pandémie.

“En particulier, ils méritent nos plus grands remerciements pour leurs efforts dans le programme de vaccination britannique, aux côtés du personnel et des bénévoles du NHS, et c’est fantastique que le gouvernement britannique ait veillé à ce qu’ils soient rémunérés équitablement.”

Lors des élections de Holyrood, le parti s’est engagé dans son manifeste à utiliser les pouvoirs d’assistance sociale dévolus à Holyrood pour introduire des paiements supplémentaires pour les anciens militaires dans le « plus grand besoin », ainsi qu’à les aider à accéder à l’échelle du logement.

Le chef Douglas Ross a déclaré que l’Écosse devrait devenir un pays « digne des héros » avec une série de mesures pour aider les anciens combattants du pays, ainsi que les mesures mises en place par le ministère de la Défense pour le personnel en service.

Les chiffres choquants précèdent la Semaine des forces armées, une semaine de célébration pour marquer l’importance de l’armée britannique.