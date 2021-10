La chef du conseil du SNP de Glasgow, Susan Aitken, a nié que les poubelles débordent et que les éboueurs ont eu besoin d’un traitement hospitalier pour les attaques de rats, car elle a insisté sur le fait que la ville est prête à accueillir Cop26. Elle a poursuivi en affirmant que d’autres villes sont plus sales que Glasgow et qu’elle n’est « pas gênée » de son état tout en accusant Margaret Thatcher d’avoir « abandonné » la ville. L’auteur et commentateur, Brian Monteith, a depuis souligné que ce n’était pas le cas.

S’adressant à GB News, M. Monteith a déclaré: « Il s’agit de changer le récit qui fait partie du processus politique que le SNP veut embrasser, créer.

« La vérité est qu’à partir de 1980, le gouvernement Thatcher versait de l’argent à Glasgow pour la régénération de l’est.

« Le centre de conférence même dans lequel la Cop26 est détenue recevait de l’argent du gouvernement Thatcher en 1985 pour être construit.

« La vérité, c’est que Glasgow était juste malheureuse d’avoir autant d’industrie lourde et elle avait besoin d’aide, beaucoup d’aide.

« Le gouvernement britannique de Thatcher est venu en aide à Glasgow. Il y a un argument selon lequel il n’en a peut-être pas fait assez, mais il n’a certainement pas abandonné ni négligé Glasgow, il a soutenu Glasgow. »

Mme Aitken a déclaré à la commission des affaires écossaises de Westminster: « Je ne recule en aucun cas devant les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que ville, des défis historiques qui existent depuis de très nombreuses années.

« Beaucoup d’entre eux sont un héritage de notre passé post-industriel lorsque le gouvernement Thatcher s’est éloigné et a abandonné Glasgow et a laissé des communautés négligées dans toute la ville. »

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a demandé si les « problèmes techniques étaient que les poubelles débordent, qu’il y a des rats dans les rues et que certains de vos employés ont été emmenés à l’hôpital alors qu’ils ramassaient ces ordures ? »

Répondant aux préoccupations concernant la situation des ordures, Mme Aitken a ajouté: « Ce n’est pas unique à Glasgow. Et ce que je rejette entièrement, ce sont les suggestions selon lesquelles Glasgow est en quelque sorte particulière dans ce domaine, elle est particulièrement contestée par rapport à l’une de ces choses. »

Mme Aitken a également déclaré au comité que 12 000 heures supplémentaires avaient été travaillées pour nettoyer Glasgow avant la Cop26, avec 150 nouvelles poubelles déployées dans toute la ville.

Elle a ajouté: « Selon Keep Scotland Beautiful, Édimbourg a été en fait plus touchée par ces problèmes (d’ordures) pendant la pandémie, mais je ne me souviens pas que quelqu’un ait dit » Edimbourg devrait être gêné d’avoir le festival « .

« Nous travaillons – comme d’autres villes dans le monde – pour relever les très graves défis et impacts causés par la pandémie, mais nous n’allions jamais pouvoir nous remettre du jour au lendemain de l’impact de nos services sur la ville. »