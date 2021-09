SNP le plus récent : Tensions élevées au fil du temps du retrait du Trident de l’Écosse indépendante | Politique | Nouvelles

in

Une motion a été déposée par des membres du SNP des branches du parti à Glasgow, Maryhill, Anniesland et Southside pour retirer les armes nucléaires de l’Écosse dans les trois ans suivant l’indépendance. Cependant, un contre-amendement a été déposé par la succursale de Castle Douglas appelant à un délai plus long.

Ils exhortent le parti à « commencer les travaux pratiques pour retirer les armes nucléaires d’Écosse d’ici trois ans ».

Mais l’amendement a été retiré avant le débat de cet après-midi – et aucune représentation n’a été faite par la branche avec l’adoption de la motion de Glasgow.

Le SNP a promis que les armes quitteront la base sous-marine de Faslane et le dépôt d’ogives de Coulport sur la Clyde après un vote « oui ».

Bien que son Livre blanc de 2014 ait exprimé le souhait de voir cela se faire au cours du premier mandat du Parlement écossais après l’indépendance, il ne donne pas de calendrier définitif.

Présentant la motion des succursales de Glasgow, SNP MSP Bill Kidd a déclaré: «Le chemin et l’échelle de temps sont réalisables.

« Nous comprenons l’urgence de ce problème.

« L’Écosse est prête à saisir une occasion unique de faire progresser la sécurité internationale et nous pouvons aujourd’hui nous engager à débarrasser l’Écosse des armes de destruction massive illégales. »

Qualifiant l’arsenal nucléaire d’armes de « meurtre de masse », le MSP de Glasgow Anniesland a ajouté : « Au SNP, nous sommes d’accord sur le fait que l’utilisation d’armes nucléaires est odieuse, car les détenir est une menace pour la paix mondiale.

LIRE LA SUITE: Obama: Biden “se fout du reste du monde”

Une résolution présentée par la conseillère de l’Aberdeenshire Leigh Wilson – avec l’ancien chef du Parti socialiste écossais Tommy Sheridan s’exprimant en sa faveur – a été adoptée par une « majorité écrasante » lors de la première conférence du parti.

Un effort visant à retarder la décision – connu sous le nom de « renvoi en retour » – a été rejeté, bien que des orateurs aient affirmé que les armes pourraient être utilisées comme « levier » lors des négociations d’indépendance, ou que le rejet du système le premier jour n’était pas réaliste.

La motion a poursuivi en disant que le gouvernement écossais devrait créer “le plus grand parc éolien d’énergie renouvelable d’Europe” sur le site de la base navale de Faslane.

M. Sheridan, membre d’Alba, a salué la qualité du débat et ceux qui se sont prononcés en faveur de la remise, mais a déclaré que la première conférence du parti était l’occasion pour les membres d’exposer leurs “principes”.

“Je dirais que cette conférence, cette conférence inaugurale, consiste à énoncer nos principes, à énoncer ce en quoi vous croyez, à énoncer ce qui est et n’est pas non négociable”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : “Le principe est qu’en aucun cas les armes nucléaires ne seront acceptables dans une Écosse indépendante, pas dès la première année, pas à partir de la deuxième année, pas dès le premier jour.”

Mais le député libéral-démocrate écossais Willie Rennie a déclaré : « Que notre future défense puisse être entre les mains de ce groupe de nationalistes querelleurs est une perspective effrayante.

« Je pense que le système de défense nucléaire a contribué à assurer notre sécurité, mais quel que soit votre point de vue, il ne fait aucun doute que le SNP n’a pas de politique de défense cohérente et sensée.

Une source du gouvernement britannique a déclaré : « Le SNP et Alba semblent se battre comme des rats dans un sac sur cette politique ridicule.

« La dissuasion nucléaire du Royaume-Uni contribue à la sécurité et à l’économie de l’Écosse et du Royaume-Uni dans son ensemble.

“Nous nous engageons à maintenir une dissuasion nucléaire crédible et indépendante à HM Naval Base Clyde pour dissuader les menaces les plus extrêmes contre le Royaume-Uni et nos alliés de l’OTAN.”