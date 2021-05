SNP menace les Écossais d’amendes pour avoir voyagé dans les hotspots de la variante indienne Covid en Angleterre | Politique | Nouvelles

De nouvelles lois sur la santé ont été adoptées aujourd’hui, sanctionnant les Écossais s’ils voyagent à Blackburn avec Darwen, Bedford ou Bolton, où les cas de la variante ont augmenté. La variante indienne est 50% plus transmissible que la variante Kent du coronavirus, la souche de COVID-19 qui a déclenché une deuxième vague à Noël.

Les ministres du gouvernement écossais dirigés par le SNP ont déclaré que les Écossais pourraient être condamnés à une amende de 60 £ jusqu’à un maximum de 960 £ s’ils enfreignaient à plusieurs reprises les règles.

Mais le député de Middlesbrough, Simon Clarke, a critiqué l’interdiction et a déclaré: «Nous devons tous prendre Covid au sérieux.

“Mais la dernière fois que j’ai vérifié, nous étions tous citoyens du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et libres d’agir en conséquence.”

Une source du gouvernement écossais a déclaré à l’Express hier soir: «Nous mettons ces restrictions en place avec respect.

“Ces domaines sont préoccupants en raison de la forte prévalence de la variante d’avril 02, nous avons donc besoin de mesures appropriées en place qui seront exécutoires par la police écossaise.”

Hier soir, le gouvernement écossais a également refusé d’exclure l’introduction de la réglementation dans d’autres parties de l’Angleterre.

Cette publication comprend que les responsables de la santé publique «surveillent» des zones en Angleterre, y compris des parties de Londres où des tests de surtension ont dû avoir lieu.

Les ministres du gouvernement britannique ont également mis à jour les directives officielles pour déconseiller tous les voyages, sauf ceux essentiels, à Bedford, Blackburn et Darwen, Bolton, Burnley, Kirklees, Leicester, Hounslow et North Tyneside, où la variante connaît la croissance la plus rapide.

“Il semble que des leçons cruciales n’aient toujours pas été tirées sur l’importance d’un message clair pendant une pandémie.”

Le groupe parlementaire multipartite sur le coronavirus a appelé le gouvernement à fournir une “clarté urgente” sur les restrictions dans les zones où la variante indienne se propage.