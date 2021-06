SNP n’a pas laissé un seul don important d’une personne vivante au premier trimestre – nouvelle crise | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon grillé par Sarwar sur la gestion de la pandémie

En termes de dons d’une valeur supérieure à 7 500 £, le parti n’en a reçu qu’un seul – qui provenait d’un généreux bienfaiteur qui est malheureusement décédé cette année. Morven Polson a laissé 300 000 £ au parti, ont révélé des comptes publiés par la Commission électorale.

Sinon, le parti n’a pas reçu un autre don important.

Les données de la Commission, téléchargées hier, indiquent que le parti a reçu un total d’un peu plus de 570 000 £.

Ce chiffre comprend 270 983 £ en « argent à découvert », couvrant les paiements de la Chambre des communes aux partis d’opposition pour aider aux frais de fonctionnement.

De plus, le parti a reçu 300 000 £ de M. Polson le 15 février dans le cadre d’un legs.

Le SNP de Nicola Sturgeon a reçu un don de 300 000 £ en février (Image: GETTY)

La députée du SNP Joanna Cherry a démissionné du Comité exécutif national (Image: GETTY)

Une nécrologie publiée par le Edinburgh Evening News le 16 avril 2020 a déclaré que M. Polson est décédé “soudain, au Cairdean House Nursing Home, le lundi 13 avril 2020”.

Il ajoute: “Service funéraire privé en raison des événements sanitaires actuels.”

Cependant, il attire à nouveau l’attention sur les finances du parti quelques jours après la démission de la députée du SNP, Joanna Cherry, du Comité exécutif national (NEC) et Douglas Chapman a démissionné de son poste de trésorier national du SNP.

La députée du sud-ouest d’Édimbourg, Mme Cherry, a expliqué sa décision dans une déclaration sur Twitter, accusant les problèmes de “transparence et de contrôle” au sein du parti.

JUST IN: Boris Johnson exhorté à suspendre la réouverture du 21 juin – « Difficile à justifier »

Douglas Chapman a démissionné de son poste de trésorier national du SNP (Image: GETTY)

Dans le tweet, Mme Cherry a déclaré: “Un certain nombre de facteurs m’ont empêché de remplir le mandat que les membres du parti m’ont donné d’améliorer la transparence et le contrôle et de faire respecter la constitution du parti.

“Je ne ferai aucun autre commentaire à ce stade.”

Pendant ce temps, M. Chapman, député de Dunfermline et de West Fife, a déclaré qu’il n’avait pas reçu suffisamment d’informations pour faire le travail.

Le vice-premier ministre John Swinney a été contraint de nier que la police écossaise enquêtait sur “600 000 £ de fonds du SNP qui ont été collectés par des militants et des militants et peut-être détournés ailleurs?”, déclarant à la BBC: “Pas à ma connaissance, non”.

A NE PAS MANQUER

Verhofstadt suscite la fureur alors qu’il accuse le Royaume-Uni de “harceler” les citoyens de l’UE [INSIGHT]

Le commerce est bloqué alors que 15 000 transporteurs britanniques manquent pour maintenir la circulation des marchandises [REVEAL]

Sturgeon publie une liste scandaleuse de demandes avant le sommet avec Boris [SPOTLIGHT]

Nicola Sturgeon en campagne avant les élections de Holyrood le mois dernier (Image: GETTY)

John Swinney, vice-premier ministre écossais (Image : GETTY)

Il a déclaré au Sunday Show de BBC Scotland : “Je ne comprends pas vraiment ce qui a motivé cela.

« Le Comité exécutif national est chargé d’examiner les finances du parti et, en plus de cela, les comptes du parti sont audités de manière indépendante par des auditeurs externes et sont soumis à la Commission électorale pour examen.

“Donc, il y a une énorme quantité d’examen minutieux des finances des partis qui se passe.”

M. Chapman a repris le poste l’année dernière, tandis que Mme Cherry n’est revenue que récemment en politique après avoir fait une pause pour des raisons de santé.

Vote du Brexit en Écosse par région (Image: GETTY)

On ne sait toujours pas ce qui a conduit à la décision de M. Chapman, mais la responsable des affaires du SNP et collègue députée Kirsten Oswald a déclaré qu’elle “était fondamentalement en désaccord” avec l’évaluation de M. Chapman.

S’exprimant hier, la première ministre, Mme Sturgeon, a insisté sur le fait qu’elle n’était “pas préoccupée” par les finances du SNP malgré les démissions.

Dans une interview avec STV News, elle a également rejeté les allégations selon lesquelles 600 000 £ de fonds collectés par des militants auraient « disparu ».

Mme Sturgeon a déclaré: “Je ne suis pas préoccupée par les finances du parti.

Fiche d’information de Nicola Sturgeon (Image: Express)

« Les finances du SNP sont auditées de manière indépendante, nos comptes sont envoyés à la Commission électorale en commun avec les autres partis et bien sûr publiés, donc il y a un contrôle complet autour de cela.

« L’argent n’a pas disparu. Tout l’argent passe par les comptes SNP de manière indépendante et entièrement audité. »

Mme Sturgeon a ajouté: “Nous ne tenons pas de comptes séparés, nous ne sommes soumis à aucune obligation légale de le faire, nos comptes sont gérés sur la base des flux de trésorerie.

“Mais chaque centime que nous collectons pour soutenir la campagne pour l’indépendance sera dépensé pour la campagne pour l’indépendance.”