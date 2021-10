SNP news: Douglas Ross dévoile son plan pour évincer les partis un par un – “Le mur jaune va tomber!” | Politique | Nouvelles

Le chef conservateur écossais présentera une législation pour donner aux électeurs le pouvoir de révoquer leur représentant s’ils ne sont pas réputés représenter correctement leur région. Surnommée “la loi de Mackay”, la législation tire son nom du MSP SNP Derek Mackay qui a démissionné de son poste de ministre après qu’il est apparu qu’il avait envoyé un message à un garçon de 16 ans.

Une fois qu’il s’est retiré du gouvernement, il a continué à recevoir son salaire MSP bien qu’il soit rarement vu au parlement de Holyrood.

“Dans aucun autre travail, quelqu’un ne pourrait perdre une somme à six chiffres en se cachant chez lui, alors pourquoi le représenterions-nous au Parlement écossais?” Il a dit.

Le chef des conservateurs écossais a déclaré que la loi Mackay “donnerait aux gens le pouvoir de se débarrasser des MSP qui ne font pas leur travail”.

M. Ross a également déclaré que le SNP ne parvenait pas à répondre aux besoins des “travailleurs” d’Écosse alors qu’il s’engageait à destituer Nicola Sturgeon du pouvoir.

“N’oublions jamais, peu importe à quelle fréquence ou à quel point le SNP en parle, l’indépendance est une quête minoritaire en Écosse”, a-t-il déclaré aux délégués.

“Working Scotland a des préoccupations plus importantes et bien plus urgentes que l’agitation sans fin de la minorité pour une répétition du référendum.”

Après que les conservateurs eurent reçu leur plus grande part des voix lors d’une élection à Holyrood en mai, le chef conservateur écossais a déclaré aux délégués lors de la conférence du parti conservateur à Manchester que le parti devait se concentrer sur l’arrêt des tentatives d’un nouveau référendum sur l’indépendance.

Il a déclaré: “Bien que nous puissions prendre peu de temps aujourd’hui pour célébrer les élections, nous devons également nous préparer à la tâche qui nous attend.

“Il ne suffit pas d’arrêter une majorité SNP, nous devons arrêter le nationalisme pour de bon.

“C’est un grand défi, il faudra un parti qui connaît, écoute et représente l’Écosse qui travaille.”

Il a ajouté: “Nous avançons et le prochain mur à tomber, ce ne sera pas rouge cette fois, ce sera SNP jaune.

“Nicola Sturgeon s’est détaché des communautés ouvrières marquées par les décès liés à la drogue.

“Et gâché par d’autres échecs, son gouvernement est beaucoup trop distrait pour être géré.”

Réagissant au discours, le SNP MSP Neil Gray a accusé M. Ross d’avoir suivi les ordres de Londres.

Il a déclaré: “Douglas Ross essaie désespérément d’être pertinent, mais ses patrons conservateurs à Londres l’ont relégué à prendre la parole lors d’un événement en marge.

« Alors que le Premier ministre et le gouvernement SNP se concentrent sur la traversée de cette pandémie et sur la protection des moyens de subsistance des gens, Douglas Ross et les conservateurs écossais continuent de se ranger derrière Boris Johnson pour imposer des politiques dévastatrices qui pousseront les gens dans la misère et la pauvreté.

“Le seul plan proposé par Douglas Ross est de continuer à soutenir les politiques néfastes de Boris Johnson contre la volonté de l’Écosse, y compris un Brexit conservateur extrême – qui a conduit à la crise du carburant, des rayons de supermarchés vides et de graves pénuries de main-d’œuvre – et des coupes insensibles au crédit universel .”

Le chef adjoint du parti travailliste écossais, Jackie Baillie, a ajouté: “Douglas Ross essaie désespérément d’être pertinent, mais ses patrons conservateurs à Londres l’ont relégué à prendre la parole lors d’un événement en marge.