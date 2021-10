SNP news : La mauvaise gestion de l’Écosse par Nicola Sturgeon est exposée au monde avant la COP26 | Royaume-Uni | Nouvelles

Glasgow est sur le point de sombrer dans le chaos au moment où la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 commence. Le commentateur conservateur Darren Grimes a déclaré à GB News que les dirigeants mondiaux « seront tous accueillis par la vue de la mauvaise gestion du SNP ». Il a déclaré que le chaos dirigé par le SNP en Écosse – des grèves des transports aux rues jonchées d’ordures – sera exposé au monde.

M. Grimes a déclaré à Dan Wootton: « L’élite mondiale arrivera la semaine prochaine à Glasgow, qui d’ailleurs, ils seront tous accueillis par la vue de la mauvaise gestion du SNP.

« En cela, je veux dire que Glasgow serait pleine de rues couvertes d’ordures, de routes bloquées, de trains retirés, de manifestants collés, comme ceux qui irritent la Grande-Bretagne, je veux dire Isoler la Grande-Bretagne.

« Et les infestations de rats – toutes dues aux grèves et aux manifestations.

« Cette gêne qui risque de venir, on la verra la semaine prochaine. C’est dimanche prochain. »

On craint de plus en plus que l’Écosse ne soit humiliée sur la scène mondiale alors que les dirigeants atterrissent dans une ville en proie à des rongeurs, à des déversements de mouches, à des routes encombrées et à des travailleurs de poubelles menaçant une action revendicative pendant le sommet.

Plus de 120 dignitaires et des dizaines de milliers de délégués et militants devraient se présenter à Glasgow dans les prochains jours.

La COP26 a été présentée comme une opportunité pour la Grande-Bretagne de souligner ses efforts pour lutter contre la crise climatique et de présenter le meilleur de ce que la Grande-Bretagne a à offrir sur la scène internationale.

Cependant, des personnalités à l’intérieur de Westminster craignent que le chaos du SNP puisse avoir une incidence négative sur le Royaume-Uni, une source au sein du gouvernement ayant déclaré: « Ce sera le chaos si cela continue. »

Le mois dernier, il a été signalé qu’environ 1,3 million de rats avaient envahi la ville, les éboueurs décrivant les rues de la ville comme « vireuses ».

Environ 1 500 membres du personnel de nettoyage et d’ordures ménagères de Glasgow ont également confirmé qu’ils feraient grève lors de la Conférence internationale sur le climat COP26 en raison d’un différend salarial.

La crise du logement dans la ville a également fait des ravages, certains des 2 000 délégués ayant encore du mal à trouver un logement abordable.

En réponse à la situation, un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré à Express.co.uk : « Nous sommes fiers d’accueillir la COP26 en Écosse, sachant à quel point le sommet est important pour accélérer l’action internationale sur l’urgence climatique.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement britannique et ses partenaires, notamment le conseil municipal de Glasgow et la police écossaise, pour organiser une COP26 sûre, sécurisée et réussie en novembre.

« La COP26 représente la meilleure chance au monde – et peut-être l’une de nos dernières chances – de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.

« C’est pourquoi il est important que les dirigeants mondiaux se réunissent en personne à Glasgow, pour mobiliser l’ambition, les finances, les ressources et le travail commun nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. »