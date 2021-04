SNP news: Le MSP «téméraire» soutient l’appel à tenir IndyRef2 avant que l’Écosse ne se remette de Covid | Royal | Nouvelles

Le secrétaire aux finances a été accusé d’avoir suggéré que le vote pour l’indépendance pourrait avoir lieu après l’assouplissement des restrictions de la pandémie. Les partis d’opposition ont fait valoir que l’Écosse pourrait faire face à une profonde récession si un vote IndyRef2 avait lieu avant que le pays ne se rétablisse

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a attaqué Mme Forbes et a déclaré: “L’incertitude écraserait de nombreuses entreprises et déclencherait une crise de l’emploi encore pire que celle à laquelle nous sommes déjà confrontés.”

Il a poursuivi: «L’insouciance du SNP ne connaît pas de limites.

«Leur secrétaire aux finances, la personne même qui est censée bien connaître la crise à laquelle est confrontée l’économie écossaise, pense qu’il est juste de faire avancer un référendum ‘avant la reprise’.

“Un référendum au milieu d’une crise de l’emploi, alors que nous nous remettons encore de Covid, enverrait notre économie en spirale dans la récession la plus profonde.”

Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a affirmé qu’un référendum pourrait avoir lieu d’ici la fin de 2023 “si la crise Covid est passée”.

Elle a déclaré: «Je veux que ce soit dans la première moitié du parlement avant la fin de 2023.

“Mais nous devons voir ce que disent les circonstances Covid.”

Cependant, on a demandé à Mme Forbes si le SNP attendrait la reprise économique avant de tenir un deuxième référendum sur l’indépendance.

“Une fois la crise passée, mais à temps pour doter notre Parlement des pleins pouvoirs dont il a besoin pour conduire notre reprise à long terme de Covid et construire une nation meilleure et plus juste.”

Cependant, le prédécesseur de Mme Sturgeon et maintenant rival politique, Alex Salmond, a riposté à son projet de reporter potentiellement un référendum sur l’indépendance.

Il a dit que ce n’était “pas vraiment un appel de ralliement inspirant au mouvement indépendantiste”.

Les commentaires de M. Salmond interviennent quelques semaines à peine après la création de son propre parti politique, connu sous le nom d’Alba Party.

Ce parti est un parti politique nationaliste et indépendantiste écossais dirigé par l’ancien dirigeant du SNP.

Il a été mis en place le 8 février 2021 et le parti prévoit de présenter des candidats aux prochaines élections au Parlement écossais.

Mme Sturgeon a été largement critiquée pour s’être concentrée sur un deuxième vote sur l’indépendance plutôt que sur la récupération de la pandémie de coronavirus.

Alors qu’elle répondait aux questions des membres du public lors du premier débat des dirigeants, Mme Sturgeon a été critiquée pour avoir donné la priorité à l’indépendance par rapport à la crise de Covid.

Plus tôt ce mois-ci, Mme Sturgeon a affirmé que le Premier ministre Boris Johnson ne pouvait pas s’opposer à un deuxième référendum sur l’indépendance si le SNP remportait la majorité aux élections de Holyrood en mai.

L’Écosse se rendra aux urnes le 6 mai.