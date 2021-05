SNP news: Michael Gove refuse d’exclure une action en justice contre Indyref2 | Politique | Nouvelles

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, s’est rendu en Écosse aujourd’hui pour défendre l’Union après la victoire du parti de Nicola Sturgeon aux élections de 2021 à Holyrood. Le SNP a remporté 64 sièges aux élections du Parlement écossais, échouant de peu à obtenir une majorité de 65.

Mais avec un record de huit députés verts écossais, Mme Sturgeon et co-leader des Verts, Patrick Harvie affirme qu’il y a une majorité pour l’indépendance au sein du nouveau Parlement.

Après le vote, le Premier ministre écossais a déclaré au Premier ministre Boris Johnson que l’élection signifie maintenant qu’il s’agissait d’un cas de “quand pas si” il y a un autre vote sur la question.

Mme Sturgeon a déclaré que le gouvernement écossais légiférerait pour un deuxième vote si Westminster refusait d’accorder une ordonnance en vertu de l’article 30 – les pouvoirs réservés nécessaires pour organiser un référendum.

Cependant, lors d’un briefing avec les journalistes de Holyrood aujourd’hui, M. Gove a déclaré que la priorité devrait être la récupération de la pandémie COVID-19.

Il a dit: «Bien sûr, il y a une conversation sur la constitution que certaines personnes voudront avoir.

“Mais nous pensons que cela nous distrait du besoin urgent de nous assurer que nous traitons l’arriéré des listes d’attente du NHS, que nous travaillons ensemble sur la reprise économique dans son ensemble et que nous apprenons également les uns des autres en matière de reprise du secteur public. , que ce soit dans le domaine de l’éducation ou de la justice pénale.

“Pour le moment, nous nous concentrons uniquement et principalement sur la récupération.”

Le ministre du Cabinet a précisé que «la politique est le langage des priorités» et a ajouté: «Ce n’est pas une conversation que nous pensons juste avoir en ce moment car elle ne peut être qu’un détournement d’énergie et d’attention à un moment où il y a problèmes bien plus urgents. “

LIRE LA SUITE: Le nouveau projet ferroviaire de l’UE ridiculisé comme un “ exercice de relations publiques inutile ”

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement britannique allait intenter une action en justice pour bloquer un deuxième référendum, M. Gove a déclaré qu’il n’était “pas un expert juridique” et a ajouté: “Je ne me lance pas dans toute la question des tribunaux et des litiges et tout le reste. , parce que si nous commençons à théoriser dans la région, nous aspirons de l’oxygène hors de la pièce alors que nous devrions tous nous concentrer sur la récupération.

“D’autres personnes, j’en suis sûr, voudront spéculer ou théoriser sur ces questions, mais à mon avis, chaque seconde passée à poser des questions sur la Cour suprême est une seconde perdue quand il s’agit de se concentrer sur les problèmes en cours.”

Le SNP a été élu pour un quatrième mandat au pouvoir à Holyrood, sur la base d’un manifeste qui promettait un nouveau vote sur l’indépendance avant la fin de 2023.

Interrogé pour savoir si le SNP avait le droit de mettre en œuvre son manifeste en tant que parti du gouvernement, M. Gove a ajouté: «Je pense que toutes les parties voudront réfléchir en ce moment sur la campagne qui a été menée et les priorités que le public leur a envoyées au pouvoir remplir.”

NE MANQUEZ PAS:

La “ porte fermée ” de l’UE face au Royaume-Uni sur la poursuite des négociations commerciales, affirme la NFU [REVEAL]

L’Angleterre ne signale aucun nouveau décès de coronavirus pour la première fois en 14 mois [INSIGHT]

Lord Frost s’entretient avec la France pour “ désamorcer ” le Brexit [LATEST]

Le ministre du Cabinet Office a également affirmé que son interprétation de la campagne électorale écossaise était que le Premier ministre écossais «avait clairement mis l’accent sur la récupération du COVID-19».

Il a souligné: «Il y a des gens en Ecosse qui ont voté parce qu’ils voulaient voir la continuité et la coopération dans la lutte contre le COVID-19 et le rétablissement.»

M. Gove a poursuivi en disant que le Premier ministre Boris Johnson était «très passionné» par le Royaume-Uni, soulignant que le gouvernement avait une «responsabilité pour tout le monde» au Royaume-Uni.

Le Premier ministre Boris Johnson a également déclaré que la priorité était que le Royaume-Uni sorte de la pandémie et “reconstruise mieux ensemble”.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street: «J’ai eu de bonnes conversations avec tous les chefs des administrations déconcentrées et je peux vous dire que tout le monde était résolu que la priorité numéro un pour l’ensemble du Royaume-Uni était de reconstruire mieux, de sortir de la pandémie de coronavirus et reconstruire mieux ensemble. “