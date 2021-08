SNP news: Nicola Sturgeon va avancer avec IndyRef2 alors que l’Écosse atteint la «sécurité Covid» | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre écossais devrait renforcer son engagement à continuer de proposer un deuxième référendum sur l’indépendance alors que l’Écosse se rapproche d’une « position de sécurité » avec la pandémie de COVID-19. Michael Russell, directeur de l’unité d’indépendance du parti chargé de proposer un deuxième vote, a laissé entendre que la séparation serait une priorité alors que l’Écosse “se tourne vers la reprise”.

Il a ajouté: «Après ce que nous avons tous vécu, cette reprise doit garantir que nous reconstruisons vraiment mieux – pour nos familles, nos communautés et notre pays.

“Et pour ce faire, nous devons définir le bon programme – un programme fabriqué en Écosse pour l’Écosse, qui ne nous est pas imposé par Boris Johnson et un gouvernement britannique pour lequel nous n’avons jamais voté et qui ne partage ni nos ambitions ni nos valeurs.”

Mme Sturgeon doit présenter son programme législatif pour l’année le 31 août alors que Holyrood revient de vacances et il devrait inclure une stratégie qui permettra aux fonctionnaires de progresser sur les travaux d’un projet de loi référendaire.

Une source du SNP a déclaré: “IndyRef2 deviendra plus important que jamais à mesure que l’Écosse sortira de la pandémie de COVID-19, il est temps pour l’Écosse de décider.”

Le gouvernement écossais dirigé par le SNP a publié un projet de loi sur le référendum sur l’indépendance en mars pour donner aux Écossais le « droit de décider de leur avenir une fois la crise sanitaire actuelle terminée ».

Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’un deuxième référendum sur l’indépendance était au bas de l’agenda de Boris Johnson.

Mais M. Russell a fait valoir que le Premier ministre n’avait “aucun intérêt à faire de l’Écosse un endroit plus égal et plus juste”.

Il a affirmé que M. Johnson “se trompe souvent sur beaucoup d’autres choses”, affirmant que les ministres britanniques avaient un “manque total de leadership sur l’urgence climatique”.

La conférence comprend une série de propositions pour un autre vote et des politiques pour une Écosse séparée.

Les motions présentées comprennent la préparation d’une campagne pour l’indépendance qui met “la reprise au cœur” et la présentation d’un projet de loi référendaire le plus tôt possible.

Cela survient alors que le parti a subi la pression de certains membres ces dernières semaines après des semaines de silence depuis les élections au sujet d’un deuxième vote.

Le parti Alba d’Alex Salmond devrait également faire pression sur le gouvernement écossais pour qu’il entame des négociations avec le Premier ministre sur l’accession à l’indépendance lors de la conférence de son parti le mois prochain.

Le projet d’ordre du jour de la conférence révèle une motion intitulée « Convention sur l’indépendance » qui prétend que l’indépendance est une « priorité immédiate » pour le peuple écossais.

Il a ajouté: «Alba estime que l’indépendance de l’Écosse est une priorité écrasante et immédiate pour le peuple écossais et note avec une préoccupation croissante l’échec du gouvernement écossais à mettre en œuvre les mandats électoraux successifs du peuple écossais pour faire avancer cet objectif.

“Alba exige que le Parlement écossais ordonne au gouvernement d’entamer des négociations d’indépendance avec Westminster.”

Mais Liz Smith MSP, porte-parole des finances conservatrices écossaises, a ajouté: «Alors que nous nous remettons de la pandémie, la dernière chose dont l’Écosse a besoin est un autre référendum sur l’indépendance qui divise.

«Tout l’accent doit être mis sur la stabilité économique et la reconstruction de l’Écosse.

“Le SNP doit abandonner sa pression pour indyref2 et consacrer 100 % de l’attention du gouvernement à la protection des emplois écossais et à la remobilisation de notre NHS.”