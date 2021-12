SNP news: Sturgeon critiqué pour avoir coûté des emplois alors que l’accord avec Shell s’effondre | Politique | Nouvelles

Shell s’est retiré du projet de champ pétrolier Combo plus tôt cette semaine, affirmant que les arguments économiques en faveur d’une implication n’étaient plus assez solides. Mme Sturgeon a été accusée d’avoir contribué à la décision du géant pétrolier après avoir annoncé qu’elle ne soutiendrait plus le développement de nouveaux champs pétroliers.

Le SNP a longtemps utilisé le pétrole de la mer du Nord comme argument en faveur de l’indépendance, s’étant jadis vanté de « c’est le pétrole de l’Écosse ».

Mais le Premier ministre a récemment fait volte-face sur cette position, déclarant dans la chambre d’Holyrood : « Je ne pense pas que nous puissions continuer à donner le feu vert à de nouveaux gisements de pétrole.

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​critiqué Mme Sturgeon pour le changement, qu’ils tiennent en partie responsable de la décision de Shell, arguant que cela démontre que son parti « ne se soucie pas » des Écossais.

Duncan 1992 a écrit : « Eh bien, je suppose que le SNP est maintenant unioniste.

«Après tout, ils viennent de vider la seule chose qui aurait pu financer l’indépendance directement.

« Bon pour le syndicat, mais parlez de chanter à votre porte. »

Geoffi a ajouté que la nouvelle position de Mme Strugeon était « ironique ».

Ils ont écrit : « Il y a quelques années, tout le plan budgétaire post-indépendance du SNP était basé sur le pétrole. »

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: Triez ça MAINTENANT – Boris a envoyé un avertissement sévère après le choc du sondage

« Une telle étroitesse d’esprit est au-delà de la croyance. »

Scotsdodo a ajouté: « Le SNP de Sturgeon ne se soucie pas du peuple écossais. »

Mikegggg a également noté que l’impact de la décision de Shell pourrait aller au-delà de la perte d’emplois.

Il a écrit : « Sturgeon fait maintenant grimper la facture de gaz. »

Russell Borthwick a vivement réprimandé le gouvernement écossais après avoir appris que Shell s’était retiré de Cambo – une décision célébrée par certaines personnalités du SNP.

Il a déclaré : « Importer de l’énergie de l’étranger coûterait plus cher au public et ferait plus de mal à la planète que d’utiliser l’énergie à notre porte.

« C’est honteux d’entendre un ministre du gouvernement écossais applaudir les pertes d’emplois potentielles dans le nord-est de l’Écosse, ce qui nuirait en fait à notre capacité à atteindre les objectifs nets zéro. »