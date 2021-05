SNP news: Sturgeon exhorté par ses propres MSP à faire demi-tour et à soutenir Alba | Politique | Nouvelles

Le député du SNP à la retraite, Gil Paterson, a encouragé le Premier ministre à envisager sérieusement de travailler avec d’autres partis indépendantistes après les élections de Holyrood le 6 mai. Le SNP s’est engagé à organiser un deuxième référendum sur l’indépendance si le parti remporte la majorité au Parlement écossais. Le parti Alba a été formé pour aider à augmenter le nombre de députés indépendantistes à Holyrood, mais Mme Sturgeon a refusé à plusieurs reprises de travailler avec le mouvement.

M. Salmond présente des candidats sur les listes régionales et a esquissé des plans pour une soi-disant «supermajorité» en faveur de l’indépendance.

L’ancien premier ministre a déclaré que les négociations avec Boris Johnson devraient commencer immédiatement si un parlement indépendantiste était élu.

M. Paterson a déclaré: «Nous ne demandons pas à Nicola d’approuver une motion qu’elle n’a pas encore vue.

“Mais acceptez simplement d’envisager de soutenir le principe selon lequel le nouveau parlement devrait sérieusement considérer la proposition d’Alba d’exiger l’ouverture immédiate des négociations sur l’indépendance avec le gouvernement britannique.”

M. Johnson a constamment déclaré qu’il ne devrait pas y avoir un autre vote sur l’indépendance et insiste sur le fait que le vote de 2014 était un événement «une fois par génération».

Alex Neil du SNP, qui démissionne de son poste de MSP, a servi dans le gouvernement sous Mme Sturgeon et son prédécesseur, M. Salmond.

L’ancien secrétaire à la Santé a insisté sur le fait que la pandémie de coronavirus ne devrait pas entraver les questions constitutionnelles et a affirmé qu’une Écosse indépendante serait mieux équipée pour relever les défis.

M. Neil a déclaré: “Alors que nous devons continuer à traiter les problèmes immédiats concernant la pandémie de coronavirus, il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas également poursuivre nos demandes constitutionnelles en même temps.

“Pour nous remettre complètement économiquement de la pandémie, nous aurons besoin des outils que seule l’indépendance peut nous donner pour réussir.”

Le dernier sondage pour The Herald par BMG Research suggère que le SNP est sur le point de remporter une majorité et 68 sièges à Holyrood.

Alors que d’autres projections montrent que le parti Alba occupera deux sièges.

«Nous avons un autre jalon à venir le 17 mai, et pour quiconque est premier ministre, ce sera la première décision – sommes-nous sur la bonne voie pour atteindre cet objectif et faire le prochain cycle d’assouplissement?

«J’ai cru en l’indépendance toute ma vie d’adulte, mais la responsabilité la plus importante d’un premier ministre au milieu d’une crise mondiale est de guider le pays à travers elle.

BMG a interrogé 1 023 Écossais âgés de 16 ans et plus entre le 27 et le 30 avril.