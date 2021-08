SNP oblige les contribuables à débourser 7 millions de livres sterling pour des bureaux mondiaux pour « prétendre que l’Écosse est indépendante » | Politique | Nouvelles

En vertu d’un accord conclu entre le SNP et les Verts écossais, deux nouveaux bureaux à l’étranger du gouvernement écossais à Varsovie et à Copenhague seront ouverts. Ces bureaux visent à promouvoir les intérêts de l’Écosse en Europe centrale et dans les pays nordiques, qui incluent la séparation du Royaume-Uni.

Mais cette décision a été critiquée par les conservateurs écossais comme un “gaspillage de l’argent des contribuables écossais”.

Le projet d’accord de Bute House révélé vendredi indique que les deux nouveaux bureaux à l’étranger pourraient coûter aux contribuables 1,6 million de livres sterling par an.

Cela s’ajoute aux coûts annuels de 5,5 millions de livres sterling de fonctionnement des sept bureaux internationaux du gouvernement écossais dirigés par le SNP, situés à Berlin, Washington, Paris, Pékin, Bruxelles, Dublin et Ottawa.

Les données de la FOI ont révélé que la gestion du bureau de Bruxelles où les ministres écossais défendent les intérêts au nord de la frontière avec l’UE avait le coût individuel le plus élevé de 2,1 millions de livres sterling en 2020/21.

Stephen Kerr MSP, Scottish Tory Chief Whip, a déclaré: “Le SNP est maintenant si bas qu’il veut prétendre qu’il est indépendant, dépensant 1,6 million de livres sterling supplémentaires avec ses chiens de compagnie, les Verts.

“Et ils sont tout à fait disposés à laisser le contribuable payer la facture.

“Ceci et les autres 5,7 millions de livres sterling seraient mieux dépensés pour aider les écoles, notre NHS et résoudre notre problème d’alcool et de drogue.”

M. Kerr s’était déjà plaint dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères Dominic Raab de la décision du ministre d’ouvrir les bureaux.

«Notre présence internationale est encore plus importante à la suite du Brexit et des dommages qu’il cause à notre économie, à nos emplois et à notre commerce – et pour soutenir une reprise verte après la pandémie.

«Malgré les défis présentés par CovId-19, le travail pour attirer les investissements de nos bureaux tant au pays qu’à l’étranger a contribué à augmenter les investissements étrangers directs en Écosse de 6% en 2020, contre une baisse de 12% au Royaume-Uni en tant que pays. entier.”